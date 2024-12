"Sich ein Herz fassen"

Esta expresión alemana se traduce literalmente como "agarrarse un corazón". ¿Pero cuál es realmente su definición? Su verdadero significado no tiene relación con el amor, como podría pensarse inicialmente. Esta frase se utiliza para describir el acto de reunir coraje o valentía para afrontar una situación o tomar una decisión. Por ejemplo, tras tener dudas de cómo actuar ante una persona en una situación en particular. Un alemán diría: "Ich habe mir ein Herz gefasst und ihn angerufen", "me armé de valor y lo llamé".