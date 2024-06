Sheinbaum dice que las encuestas apoyan la reforma judicial

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que hasta tres de cada cuatro mexicanos encuestados por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respaldan elegir por voto popular a jueces y magistrados, como propone la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Según los resultados presentados por Morena, del 68 al 75 % de los participantes consideraron que los magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por "el pueblo de México", en comparación con un 24 al 19 % que considera que deben escogerse por el propio organismo judicial.

"Me parece muy relevante que, a ver, si hubiera sido 59 %, es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen la importancia de esta reforma al poder judicial", destacó Sheinbaum, en referencia a elecciones del 2 de junio.

"Un porcentaje muy alto que considera que hay corrupción en el poder judicial y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces", añadió la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023).

Los sondeos, realizados a unas 3.800 personas, fueron realizados del 14 al 16 de junio por tres casas encuestadoras, incluida la Comisión de Encuestas de Morena.

La presidenta electa también resaltó que entre 77 y 83 % de los encuestados "considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial", versus un 14 a 12 % que no, y un 4 a 9 % que no sabe o no contestó.

ee (efe, reuters)