"She Said": así salió a la luz el escándalo de Harvey Weinstein

Ovaciones de pie y aplausos durante largos minutos. Así terminó la proyección del estreno de She Said ("Ella Dijo" al español), de Maria Schrader, y protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan, como las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor. La presentación de la película, basada en un hecho real, formó parte del Festival de Cine de Nueva York en octubre de 2022. Ahora la cinta comenzará a estrenarse en distintos cines de todo el mundo.

De esta manera, con el filme She Said, la alemana de 57 años llega oficialmente como directora al cine norteamericano.

De qué trata la película

El tema tratado en She Said no es del todo desconocido para Schrader. Al igual que en "Aimée & Jaguar", también se trata de mujeres fuertes. La nueva película se centrará en la minuciosa investigación de las reporteras Kantor y Twohey, que destaparon un escándalo que no debía salir a la luz.

En el centro de la polémica se encuentra Harvey Weinstein, el entonces poderoso productor de muchas películas de Hollywood ganadoras del Oscar.

Como se retrata en la película, en la sala de redacción de Kantor y Twohey circulaban rumores de que Weinstein se aprovechaba de su posición de poder para cometer múltiples actos de abuso sexual. Junto a un equipo de periodistas y abogados, las reporteras recogen declaraciones de posibles víctimas, econtrándose en el camino con una fuerte resistencia, ya que Weinstein hace todo lo posible para mantener sus acciones fuera del ojo público.

Las sobrevivientes muestran toda su valentía al decidir hablar con las periodistas, pese a algunos acuerdos de confidencialidad existentes. La única condición que pedían era permanecer en el anonimato.

La investigación tiene consecuencias de gran alcance

La extensa investigación de Twohey y Kantor, que la película revive, culminó con el reportaje del The New York Times "Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades" (en español: "Harvey Weinstein pagó a las denunciantes de acoso sexual durante décadas"), que se publicó el 5 de octubre de 2017. El reportaje comenzaba con la historia de una de las víctimas que dejó dar a conocer su nombre, la actriz Ashley Judd. Luego de que se hiciera pública su denuncia, se publicaron muchos artículos más.

El reportaje dio lugar al desmantelamiento de un sistema que trataba sistemáticamente de encubrir las agresiones sexuales. El éxito posterior también se debe al movimiento que comenzó a tomar fuerza en las redes sociales bajo el hashtag #Me Too, al que se unieron mujeres de distintos países para compartir sus experiencias de violencia sexual.

La película de Maria Schrader sigue la tradición de otras películas sobre investigaciones destacadas de periodistas estadounidenses.

En 2019, Kantor y Twohey publicaron un libro sobre su trabajo, titulado She Said, que Rebecca Lenkiewicz utilizó como base para la adaptación de un guión. Lenkiewicz también se reunió con mujeres que habían sufrido diversas experiencias con Weinstein.

El productor de cine fue condenado a 23 años de prisión en 2020 por sus delitos, incluida la de violación. Actualmente, está siendo juzgado también en Los Ángeles por otro caso.

Promesa de éxito

No solo She Said , sino que también otros trabajos de Maria Schrader han sido reconocidos en Estados Unidos desde hace tiempo. Entre ellos, la película I Am Your Human (2021) y la miniserie Poco Ortodoxa, de Netflix en 2020.

Asimismo, Schrader ya ha recibido premios por She Said, incluso antes de su estreno oficial. En el Festival de Cine de Montclair de 2022, recibió el premio David Carr, que se otorga a los y las cineastas que sacan a la luz la verdad, sobre temas sociales relevantes.

She Said, de Maria Schrader, se estrenará en Alemania el 8 de diciembre.