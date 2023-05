Shakira canta junto a sus hijos en el videoclip de su último tema, "Acróstico"

Shakira sigue procesando su separación de Gerard Piqué a través de su música, aunque ahora lo hace de una manera muy diferente. Tras las exitosas canciones de despecho que la artista colombiana lanzó junto a Bizarrap y Karol G, en su último tema se muestra de su lado más sensible y emotivo: junto a sus hijos.

La canción titulada "Acróstico", en la que Milan y Sasha, de 10 y 8 años, cantan una parte del estribillo, trata del dolor de dejar atrás lo conocido. Mientras las canciones anteriores hablaban de venganza y desamor, el nuevo tema podría describirse como una carta de amor de Shakira a sus retoños. La cantante habla de aceptar que a veces las cosas no salen como pensado y explica que sus hijos son lo que le da fortaleza y le hace seguir adelante.

Shakira con sus hijos, Sasha y Milan, en 2015.

"Quererte sirve de anestesia al dolor"

"Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad / Las cosas no son como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos" o "Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy" son algunos de los versos de la canción, este último también interpretado por los dos pequeños.

En el video oficial, que se publicó este lunes (15.05.2023) y que ya tiene más de 10 millones de clics, Shakira aparece junto a Sasha y Milan tocando el piano en una habitación en la que solo quedan cajas de mudanza. Algunas escenas muestran a la artista haciendo las maletas y empacando juguetes, en otras se ven fotos de recuerdo. Las imágenes hacen alusión al traslado de la familia de Barcelona, donde jugaba Piqué y la familia vivió durante casi una década, a Miami. Shakira y el exfutbolista llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos que permite a la barranquillera establecerse en Estados Unidos, mientras el padre mantiene el derecho a verlos tantas veces como quiera y los gastos son cubiertos por ambos.

Huida del asedio de los medios

La mudanza y el comienzo de una nueva etapa de vida se da después de que sus hijos sufrieran un constante asedio por parte de paparazzi en Barcelona, según escribió la cantante en su cuenta de Instagram en abril. En su comunicado se dirigió a los medios de comunicación, pidiendo respetar la privacidad de sus hijos en este nuevo capítulo. "Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings", se lee en texto de la artista. "Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece."

