Serhou Girassy, el goleador que hacía falta en la Bundesliga

El futbolista guineo-francés Serhou Guirassy ya dejó huella en el fútbol alemán: nadie había anotado antes 13 goles en 7 jornadas en los 60 años de la Bundesliga. Al decir nadie, se incluye a leyendas de la talla de Gerd Müller y Robert Lewandowski. El espectacular arranque de temporada del Stuttgart es en gran parte gracias a la estirpe goleadora de Guirassy, un referente en la delantera a nivel Europa. Pero no siempre fue así.

Despertó el goleador, o la revancha en Bundesliga

El originario de Arles, Francia, desde muy joven mostraba destellos de lo que hoy es una realidad en la máxima categoría. El hambre de gol ya era claramente notable desde su club de la infancia, el modesto J3 Sports Amilly Football, equipo con el cual llegaría a ganar el campeonato regional y la copa del departamento de Loiret anotando la monstruosa cantidad de 70 goles en su último año con el equipo sub-15.

Pero Serhou no es un nombre nuevo en la Bundesliga. Más bien, dejó de ser discreto, como lo fue antes, cuando vestía los colores del FC Köln. Con el club carnavalero, los números del guineano son nada decorosos: en tres temporadas (2016-17, 2017-18 y 2018-19) - las primeras dos en Bundesliga y la tercera en segunda división- Guirassy solo anotó seis goles en 37 partidos para después volver a probar suerte en el fútbol francés.

En su regreso a la Bundesliga la temporada pasada con el Stuttgart, registró 22 apariciones y 11 goles. Hoy es otro. A punto de jugarse la jornada 13 del campeonato 2023-24, el internacional guineano ha disputado 10 juegos y suma 15 goles en el conjunto suabo.

La buena noticia es el momentum de su estrella goleadora, la mala noticia es que ese talento podría catapultarlo a las élites del balompié europeo y abandonar a los suabos sin dejarnos saber cómo terminará esta lucha hombro a hombro con el británico Harry Kane (Bayern Múnich) en busca del pichichi. O si el récord anotador de Lewandowski (41 goles) tendrá un nuevo dueño. De acuerdo con los portales Transfermarkt y Kicker, el nombre de Guirassy suena fuerte en el Manchester United este mercado invernal.

La realidad es que solo Kane ha convertido más goles (18), pero Guirassy estuvo lesionado y fue baja en un par de encuentros, de lo contrario "incluso podría haber marcado más que Harry”, opina el exinternacional alemán Lothar Matthäus. La jornada pasada en el triunfo ante las águilas del Eintracht Frankfurt, estuvo muy cerca de abonar a su cuenta personal. Su compañero Deniz Undav firmó el doblete esa noche y ha sabido responder cuando el guineano se ausenta.

Serhou Girassy y Deniz Undav en el partido contra el Wolfsburg Imagen: Darius Simka/regios24/IMAGO

El nuevo bromance de la Bundesliga

A todas luces, el Stuttgart de Guirassy sigue siendo el equipo revelación de esta temporada de Bundesliga, y eso es gracias a sus extraordinarios delanteros. Entre Guirassy y Undav suman 22 anotaciones. De hecho, el partido contra el Frankfurt entregó un nuevo récord en la Bundesliga: Deniz Undav fue el mejor jugador del partido y el único hasta ahora en marcar gol en el primer y en el último minuto del primer tiempo. Con ello llegó a siete tantos y acorta distancias.

Ciertamente el esquema de Sebastian Hoeneß apuesta por un único delantero punta en el once inicial. De tal forma que, más que una dupla, se trata de un relevo con garantía de gol: solamente en la jornada diez no marcó ninguno de los dos. El propio Hoeneß reconoce que pese a la rivalidad, hay compañerismo entre ambos. Así, Guirassy está codo a codo con Kane, pero también deberá redoblar la puntería afinada y la constancia goleadora en su equipo. Al final, como bien dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse.