Ser queer en la Turquía de Erdogan

Tras su separación, Pembe quiso regresar al lugar de sus orígenes. Ahora vive en Ízmir, considerada la ciudad más liberal de Turquía. Es un imán para lesbianas, homosexuales, personas trans y todos aquellos que quieren vivir de una forma diferente a la que el presidente Erdogan tiene prevista para su pueblo. Acompañamos a una mujer lesbiana que se trasladó de Alemania a Turquía y que allí tiene que enfrentar ciertas represiones.

Un reportaje de Almut Röhrl.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 06.07.2024 – 13:03 UTC

SÁ 06.07.2024 – 22:15 UTC

DO 07.07.2024 – 05:15 UTC

DO 07.07.2024 – 09:15 UTC

DO 07.07.2024 – 15:15 UTC

LU 08.07.2024 – 05:00 UTC

LU 08.07.2024 – 08:03 UTC

LU 08.07.2024 – 16:03 UTC

LU 08.07.2024 – 19:03 UTC

MA 09.07.2024 – 10:45 UTC

MA 09.07.2024 – 17:15 UTC

MI 10.07.2024 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6