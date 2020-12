Selena, Netflix y el ingrediente alemán del tex-mex

El asesinato a tiros de la cantante de música latina Selena el 31 de marzo de 1995 supuso una conmoción para mucha gente en el sur de Texas. Selena, ganadora de un Grammy, trabajó duro desde su infancia en la industria musical y se esperaba que fuera a convertirse en una superestrella global. Su intensa vida puede parecer una telenovela y continúa conmoviendo a la gente 25 años después de su muerte, lo que llevó a Netflix a iniciar el 4 de diciembre de 2020 las emisiones de "Selena. La serie", con la actriz Christian Serratos como protagonista.

A pesar de recibir críticas de distinto signo, la serie subió enseguida al número uno de la lista estadounidense de Netflix, y los clásicos de la cantante, "Dreaming of You" y "Como la flor", vuelven a sonar en Estados Unidos, lo que ha llevado a una nueva generación a descubrir su música.

Corpus Christi, ciudad natal de Selena

Hay un lugar de Estados Unidos que ha rendido homenaje continuo a Selena en los últimos 25 años. Se trata de Corpus Christi, ciudad natal de la cantante. Los amantes de la música tex-mex peregrinan allí para ver su estatua y visitar su tumba. La habitación 158 del que entonces era el Days Inn Motel, cuyas paredes fueron testigo de su asesinato, se ha convertido en una especie de santuario en estos 25 años. La propia familia de la cantante tiene un museo dedicado a ella, que ve desfilar numerosos visitantes para admirar sus muchos premios y trajes artísticos. Además, un festival anual atrae a Corpus Christi a miles de personas de todo Estados Unidos y más allá de sus fronteras para rendir tributo a la música de Selena y sus contribuciones a la cultura latina.

La actriz Christian Serratos encarna a Selena en la serie de Netflix.

"Yo describiría a Selena como un ícono. Mi cara se ilumina cada vez que veo su nombre" dice Raymond Abel, criado en Corpus Christi, superfan de Selena y actor de 33 años que ahora vive en Los Ángeles. "Selena logró destacar en el estilo tex-mex, un mundo tradicionalmente dominado por los hombres, rompiendo barreras y haciéndolo suyo. Fue una visionaria", reflexiona Abel.

Historia alemana y europea en Texas

Las raíces de la música tex-mex están en gran parte en Europa. A mediados y finales del siglo XIX, migrantes alemanes, polacos y checos llegaron a Texas para trabajar al norte del Río Grande y trajeron consigo acordeones y ritmos de vals y polka. Los colonos alemanes se extendieron rápidamente por la región, ya que estaban entre los pocos a los que se permitía poseer y cultivar tierra, lo que se consideraba un incentivo para trasladarse al viejo oeste. Por su parte, los empleados mexicanos que trabajaban para estos colonos europeos estaban acostumbrados a oír sonidos diferentes y a cantar baladas de mariachi. La mezcla de estilos se produjo.

El actor Raymond Abel creció en Corpus Christi, ciudad natal de Selena, de quien es fan acérrimo.

"El acordeón fue introducido por alemanes y checos y persiste en la música tex-mex", explica Raymond Abel. Esta fusión hizo de la cultura tex-mex la marca del sur de Texas. "Y el tex-mex no se hizo estadounidense, sino que los anglosajones se hicieron tex-mex. Yo siento que todos mis amigos anglosajones son tex-mex también, porque crecieron inmersos en esta cultura. Y eso es algo que debemos a Selena", prosigue Abel. Rubén Cubillo, músico de 65 años y antiguo ejecutivo publicitario que trabajó estrechamente con Selena, va un paso más allá, diciendo que, por su capacidad para fusionar influencias, el tex-mex es "una forma de arte estadounidense. Hecho en EE. UU".

Inmortal gracias a la muerte

La evolución del tex-mex definió el sur de Texas durante décadas, pero, si no fuera por la muerte de Selena, que estaba a punto de cumplir 24 años cuando fue asesinada, tal vez la historia de esta cultura única no sería tan cautivadora. La muerte de la cantante dotó de una nueva vida a la música tex-mex en la década de los 90. Otros grandes nombres del género no lograron hacer atractivo el género a las nuevas generaciones y los artistas recientes de tex-mex carecen del carisma de Selena, de su ética de trabajo y su lúdica sensualidad.

"Debemos a Selena un mayor reconocimiento por el auge de la música latina que tuvimos en la década de los 90. Sin ella, Jennifer López no habría cobrado tanto protagonismo, ni tampoco Ricky Martin ni Shakira", opina Abel. Selena insufló ritmos de cumbia a las melodías tradicionales, introdujo reminiscencias de la copla andaluza en baladas como "Qué creías" y grabó canciones en inglés y español para observar las reacciones de los oyentes. "Selena era una de nosotros. Vino de la nada y nada se le regaló. Pero todo lo que quería hacer, pudo hacerlo. Y por eso la gente la sigue adorando," concluye Cubillo.

