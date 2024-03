Selección alemana y el “Klassiker”: saldos hacia la Eurocopa

Al entrenador de la selección alemana de fútbol, Julian Nagelsmann, no le importan tanto los nombres de los jugadores sino el "papel”, como el lo llama, que ofrece cada jugador al conjunto. En este sentido, los amistosos contra Francia y Países Bajos dejaron saldos que marcarán la carrera de grandes futbolistas alemanes, y no necesariamente para bien. Muchos jugadores del Borussia Dortmund, pero también algunos del Bayern Múnich, verán el torneo desde el sofá. El gran misterio se resolverá con la convocatoria definitiva antes de la Eurocopa, torneo en el que la hinchada alemana espera ver brillar de nuevo a su selección.

Manuel Neuer

A sus 38 años recién cumplidos, el icónico portero del Bayern Múnich y la selección alemana se encuentra en una fase decisiva de su historia. Además de haber sido padre por primera vez, Neuer trata de recuperar la forma que tenía antes del aparatoso accidente en esquí que lo alejó de las canchas durante largos meses. A unos días de los amistosos contra Francia y Países Bajos, el arquero sufrió una dolencia muscular y tuvo que ceder su lugar en la selección alemana al eterno aspirante Marc-Andrè ter-Stegen, quien aprovechó la oportunidad y mostró solidez. Está claro que Manuel Neuer será el número uno en la Eurocopa, tal y como lo anunció Julian Nagelsmann, pero también está claro que no le será fácil conservar esa jerarquía.

Joshua Kimmich

Julian Nagelsmann apostó fuerte al mover de nuevo a Kimmich a su puesto original como lateral. El movimiento ya había sido intentado por Joachim Löw en la pasada Eurocopa, con desastrosos resultados. Ahora, Kimmich parece haber entendido bien su nuevo papel. Contra Francia y Países Bajos mostró buen nivel y tiene la titularidad garantizada en la selección alemana de cara a la Eurocopa, siempre y cuando se mantenga en la línea actual.

Manuel Neuer, Thomas Müller y Leon Goretzka (de izq. a der.) seguramente estarán en la Eurocopa 2024 con la selección alemana Imagen: Ulrich Wagner/dpa/picture alliance

Leon Goretzka

Si bien el preámbulo de los amistosos contra Francia y Países Bajos estuvo acompañado de gran polémica por la salida de Goretzka de la convocatoria, los encuentros dejaron poco lugar a dudas: la media cancha pertenece en la contención a Toni Kroos y a Robert Andrich. En este esquema, el futuro de Goretzka en la selección alemana está como reservista, si es que Nagelsmann lo convoca.

Leroy Sané

Otro futbolista altamente controvertido, que no fue convocado por su suspensión de tres partidos tras la expulsión ante Austria. Sané parece haber entendido el mensaje de Nagelsmann, y sobre todo, de la armonía que reinó en la selección alemana. El atacante tiene prácticamente garantizado su lugar en la Eurocopa, pero el entrenador requiere de él un cambio total de actitud para no contagiar al equipo con desplantes o exabruptos.

Thomas Müller

El legendario delantero alemán estará en la Eurocopa. Contra Francia y Países Bajos, Müller tuvo valiosa aportación como recambio y fue un importante factor en la comunicación y cohesión del equipo, en la cancha. Al igual que Sané, Thomas Müller deberá ajustarse al nuevo orden ofensivo en el esquema de Julian Nagelsmann, en el cual la construcción ofensiva estará a cargo de Florian Wirtz y Jamal Musiala. Al igual que sucede con Neuer, se trata de jugadores indiscutibles en la selección germana, pero que también están a las puertas de un cambio generacional.

Jamal Musiala

El futuro de la selección alemana de fútbol le pertenece a Jamal Musiala y a Florian Wirtz. Confra Francia y Países Bajos, Musiala refrendó el alza de desempeño que ya venía mostrando en el Bayern Múnich. El éxito de la selección alemana dependerá en buena medida de cuánto se compenetren Wirtz y Musiala, uno con su genial visión y el otro, Musiala, con su imparable habilidad en los duelos indviduales.

Florian Wirtz, Jamal Musiala y Niclas Füllkrug (de izq. a der.) también tienen buenas perspectivas de llegar a la Eurocopa con el equipo alemán Imagen: Markus Gilliar/GES/picture alliance

Serge Gnabry

A diferencia de Leroy Sané, Serge Gnabry no parece tener acomodo en la selección alemana de cara a la Eurocopa. Si acaso, Nagelsmann lo llamará como pieza de cambio en lugar de Maximilian Beier, quien no tuvo minutos. Pero todo apunta a que a la ofensiva de la selección alemana habrá un claro tridente titular con Musiala, Wirtz y Sané o Gündogan y Gnabry, si bien le va, verá el torneo desde la banca.

Aleksandar Pavlovic

Aunque Julian Nagelsmann dijo que la convocatoria del joven mediocampista no respondió a factores "políticos”, urge la convocatoria de Pavlovic para la selección alemana y así garantizar su participación de cara al futuro, evitando que juegue para Serbia. Nagelsmann seguramente lo convocará y, si todo sale bien, le espera un brillante futuro en el conjunto germano junto con Wirtz y Musiala.

Niklas Süle

El central será una de las numerosas víctimas de la nueva euforia en la selección alemana. Con Antonio Rüdiger y Jonathan Tah como los comandantes de una zona defensiva central por fin sólida, Süle se ve con muy poca oportunidad de ser convocado, y nula de ser titular.

Mats Hummels

Todo un dilema para Julian Nagelsmann. Éste ha dejado entrever que habría lugar para Hummels, si este entiende que no será titular y que quizá vea pocos minutos. Dado el liderazgo y trayectoria de Hummels, el entrenador dejó ver alguna duda sobre dicho acomodo. Así, corresponde ahora a Hummels mandar la señal con dirección a Nagelsmann, y de ello depende su futuro como seleccionado.

Nico Schlotterbeck

Leroy Sané también será convocado, pero bajo ciertas condiciones impuestas por Julian Nagelsmann Imagen: Molly Darlington/REUTERS

Otro central del Borussia Dortmund cuyo futuro en el conjunto germano pende de un hilo. Las buenas actuaciones de Rüdiger y Tah, más la presencia de Waldemar Anton del Stuttgart, dificultan la convocatoria de Schlotterbeck, quien no podría quejarse de falta de oportunidades que no supo o no pudo aprovechar.

Marco Reus

En la selección alemana de fútbol no parece haber lugar para convocatorias simbólicas. Así, Marco Reus no tiene lugar en la selección alemana ante una nutrida presencia de jóvenes y veteranos que cumplen mejor las condiciones requeridas.

Emre Can

Caso similar al de Marco Reus, pero en la contención. Con Kroos como pivote indiscutible y Andrich como nueva opción, las opciones para Can son mínimas, pese a su trayectoria.

Julian Brandt

Otro que seguramente verá la Eurocopa desde el banquillo, si acaso se le concede oportunidad. De talento indiscutible, pero intermitente, Brandt tiene pocos argumentos para responder incluso a la enjundia que emergentes como Denis Undav le imprimeron a la ofensiva alemana contra Francia y los Países Bajos.

Marco Reus y Mats Hummels (de espaldas) tienen limitadas posibilidades de jugar en la Eurocopa Imagen: Maik Hölter/TEAM2sportphoto/imago images

Niclas Füllkrug

El único indiscutible del Borussia Dortmund para la selección alemana. Füllkrug había gozado de la titularidad, que contra Francia y Países Bajos fue relativizada por la presencia de Kai Havertz. Ambos compiten y siguen aportando el mejor argumento de su posición, que es el gol. Sin la definición de Niclas Füllkrug, la euforia de dos triunfos contra Francia y Países Bajos habría quedado reducida a un ganado y un empate.

Wolf, Adeyemi y Moukoko

Las laterales alemanas estarán ocupadas por Kimmich y Maximiliam Mittelstädt, con Benjamin Henrichs y David Raum como sustitutos. Marius Wolf seguramente no será convocado. En la delantera, Karim Adeyemi no ofrece los suficientes argumentos para ser convocado, mientras que Yousoufa Moukoko será requerido para la selección alemana, pero en la categoría Sub-21.