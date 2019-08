Segundo debate demócrata se centra en críticas a Biden

Las divisiones ideológicas que se hicieron evidentes en el primer debate de los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos se hicieron más claras durante la segunda jornada, donde los candidatos presidenciales centraron sus discursos en la salud, inmigración y racismo.

Los aspirantes demócratas utilizaron las deportaciones de migrantes indocumentados durante el gobierno de Barack Obama para atacar a quien fuera su vicepresidente, Joe Biden, favorito a quedarse con la candidatura de ese partido de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. El exvicepresidente se vio obligado repetidamente a defender su historial político contra los ataques de sus rivales más jóvenes y diversos.

Los ataques más duros contra Biden vinieron de la senadora de California Kamala Harris, quien es su rival directa en la competencia demócrata. Es así como lo cuestionó por su disposición a trabajar con segregacionistas en el Senado de los EE. UU. durante la década de 1970, lo que podría haber tenido consecuencias dramáticas en la cantidad de candidatos de minorías a cargos políticos. "Si esos segregacionistas se hubieran salido con la suya, yo no habría sido miembro del Senado de los Estados Unidos, Cory Booker no sería miembro del Senado de los Estados Unidos y Barack Obama no habría estado en un posición para nominar a "Biden a convertirse en vicepresidente", dijo.

La dinámica de la discusión mostró los desafíos que tienen por delante Biden y su grupo mientras buscan reconstruir la coalición joven y multirracial que ayudó a Obama a ganar dos elecciones presidenciales. Esas diferencias fueron debatidas en bases a una amplia gama de temas que incluyeron atención médica, inmigración y los derechos reproductivos de la mujer. Pero fue la discusión racial lo que marcó una grieta creciente.

Por su parte, la senadora Harris debió defender su proyecto de plan de atención médica universal que fue cuestionado por sus competidores debido a los costos que implicaría.

mn (ap, efe, afp)

