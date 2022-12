Seda suiza - para una moda sostenible

Ueli Ramseier, Mitbegründer des Vereins «Swiss Silk», züchtet Seidenraupen, um diesen Stoff in der Schweiz nachzubilden. Inzwischen hat er das Baby vom Badezimmer in die Garage gebracht. Die Seidenraupe kann nicht in der Natur leben; Es braucht menschliche Fürsorge. Mit dem Seidenfaden seiner 12.000 Würmer beliefert Ueli Ramseier nicht nur die Modebranche, sondern auch Medizinunternehmen. Modedesigner Rafael Kouto gewann den Swiss Design Award 2019 für eine Kollektion aus nachhaltiger Schweizer Seide. Für Seidenbauer Ueli Ramseier war das natürlich eine Geschäftsidee, aber er wollte auch zeigen, dass es nicht notwendig ist, Seide aus dem tausende Kilometer entfernten China zu importieren, was einen grossen CO2-Fussabdruck hinterlässt. Sein Ziel: