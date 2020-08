Sebastian Vettel, un campeón del mundo a la deriva

"Ellos saben que lo han arruinado". Sebastian Vettel nunca antes había criticado a su propia escudería, como lo hizo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Silverstone y aniversario de la F1. Desde hace tiempo es un hecho que las cosas no van bien para el alemán cuatro veces campeón del mundo con Ferrari. Sin embargo, la situación nunca ha sido tan mala como lo es en este momento. En las primeras cinco carreras de la temporada, Vettel terminó en décimo lugar dos veces, en el Gran Premio de Hungría al menos logró el sexto lugar. En la segunda carrera de la temporada en Austria, ni siquiera terminó porque su compañero de equipo Charles Leclerc lo chocó y destruyó su coche.

En Silverstone, el alemán solo consiguió el duodécimo puesto. Vettel ha perdido las ganas de conducir, al menos ya no disfruta su trabajo en Ferrari por ahora, y hay varias razones para ello.

1. La escudería:

Se ha perdido la confianza con la dirección de la escudería Ferrari. El jefe del equipo, Mattia Binotto, anunció la salida de Vettel al final de la temporada y habló de una "separación de mutuo acuerdo". Vettel lo contradijo posteriormente. El hecho de que Carlos Sainz fuera presentado como su sucesor, inmediatamente después del anuncio de la salida de Vettel, aumentó la molestia del piloto alemán. Mientras tanto, el descontento crece en medio de una crisis de comunicación. A veces Vettel permanece en silencio por mucho tiempo antes de responder a las preguntas en la radio. Durante las rondas de entrevistas se sienta al lado de Binotto el tiempo que sea necesario.

2. El coche:

El SF1000 de Vettel no es competitivo. El hecho de que permaneciera por detrás de Pierre Gasly en los dos últimos fines de semana y que al final no tuviera chance alguna contra su Alpha Tauri, lo dice todo. Pero no es solo la desventaja en cuanto a la competencia lo que llama la atención, sino también en comparación con su propio compañero de equipo. Mientras que Leclerc terminó tercero y cuarto en Silverstone, Vettel ni siquiera sumó puntos. ¿Tendrá mejores números el próximo titular de Ferrari que el "pato cojo" de Vettel?

Sebastian Vettel no encuentra una explicación lógica ante lo lento de su coche

"No soy un conspiracionista", dijo Vettel a la televisora RTL, pero hay "una gran diferencia entre Charles y yo, y no estoy muy seguro de por qué". El excampeón del mundo Nico Rosberg está incluso convencido de que no es culpa de Vettel, sino de los rojos SF1000. "Sebastian es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, no va ni medio segundo por detrás de Leclerc. Debe haber algo fundamentalmente mal en el coche." Ferrari niega que sus conductores no sean tratados de la misma manera, pero la inquietud de Vettel de que tal vez no todo es justo, le impide conducir sin preocupaciones.

3. Su propios errores:

Es un hecho, ninguno de los mejores pilotos ha cometido tantos errores individuales como Vettel en los últimos años. Quizá el error más importante fue el de hace dos años, en la carrera del Hockenheimring. Posicionado cómodamente en la delantera, Vettel cometió un error de conducción cuando se salió de la pista empapada por la lluvia y tuvo que retirarse. Si hubiera ganado, habría ampliado su ventaja en el Campeonato Mundial. Incluso pudo haberse convertido en campeón del mundo al final de esa temporada y los debates que existen hoy sobre él no tendrían cabida.

¿Terminó Vettel con sus aspiraciones de ganar el Campeonato Mundial con Ferrari en Hockenheim en 2018?

Pero las cosas resultaron de otra manera: al error en Hockenheim se sumaron otros. El domingo, en Silverstone, Vettel hizo un trompo justo después del inicio, que lo mandó al último lugar. "Creo que ese fue el meollo del asunto, y no la estrategia elegida", dijo Binotto después de la carrera, contrarrestando los argumetnos de Vettel, quien no es exactamente conocido por ser muy crítico.

4. el futuro incierto:

A Vettel le gustaría seguir en la F1 aunque solo sea para demostrar que la decisión de Ferrari en su contra fue la equivocada, pero sus opciones son limitadas: McLaren y Renault, ambas escuderías que habrían sido interesantes para Vettel, ya han ocupado sus vacantes con Daniel Ricciardo y Fernando Alonso. Así que básicamente solo quedan dos opciones: la más probable, como parecía desde hace tiempo, es Racing Point. El año que viene, el equipo se convertirá en la escudería de Aston Martin. Ahí Vettel podría aportar su experiencia y conducir con el fuerte motor de Mercedes esta temporada. Sin embargo, se interpone Sergio Pérez, un piloto que todavía tiene contrato vigente y también cuenta con fuertes patrocinadores mexicanos que Racing Point no quisiera perder.

Red Bull sigue siendo una segunda opción, desde siempre el equipo de ensueño de Vettel. Sin embargo, actualmente no hay vacantes en el exequipo del piloto alemán: ¿cambiaría Vettel al segundo equipo y se sentaría en un Alpha Tauri? Vettel, que siempre ha hecho hincapié en que "no solo quiere conducir", mantiene reserva. Pero también puede imaginar un año de descanso o incluso el final de su carrera en la Fórmula 1.

