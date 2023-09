Sebastian Vettel promueve colmenas para pista de GP de Japón

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de F1 con Red Bull -en 2010, 2011, 2012 y 2013-, presentó este viernes en Suzuka, circuito en el que se disputa el Gran Premio de Japón, sus 'hoteles para abejas' que ha instalado, con la ayuda de un carpintero local, en la curva 2 del trazado.

Además de colocar once colmenas artificiales para las abejas, los pianos de la curva 2 de Suzuka han sido pintados a rayas negras y amarillas, como parte de la iniciativa del proyecto "Buzzin' Corner" con el germano como cara visible y que pretende luchar a favor del medioambiente y la diversidad.

En la presentación estuvieron presentes los 20 pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1 y los diez jefes de equipo, para apoyar a un Vettel que se retiró de la competición al final de la pasada temporada y que habló de la posibilidad de volver al certamen.

"No he pensado en volver"

"Por ahora, no he pensado en volver. He disfrutado con este proyecto. La Fórmula 1 fue el centro de mi vida durante mucho tiempo, pero una vez que sales, te das cuenta de lo grande que es el resto del mundo y de lo pequeño que es en cierto modo el campeonato", dijo en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

"Claro que lo echo de menos, pero también creo que en algún momento es hora de que todos sigamos adelante", añadió.

EL(efe)