Sebastián Herrera, basquetbolista chileno en Alemania: "El trabajo duro sí vale la pena"

El pasado 14 de mayo, el equipo alemán de baloncesto Telekom Baskets Bonn derrotó por 77-70 al israelí Hapoel Jerusalem B.C. y se consagró campeón de la Basketball Champions League, un torneo europeo organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA, por sus siglas en inglés), que pretende reemplazar a la Euroleague.

Durante la celebración en el estadio Martín Carpena, de Málaga, uno de los basquetbolistas integrantes del equipo vencedor enseñó con orgullo una bandera de Chile: su nombre es Sebastián Herrera Kratzborn.

De madre alemana y padre chileno, el joven de 25 años vive en Alemania desde 2014. Mide 1,93 m, juega en la posición de escolta y en la final participó durante 24 minutos, sumó 11 puntos, capturó dos rebotes y dio una asistencia.

Lo que el deportista ha conseguido no es menor; es el primer basquetbolista chileno en ganar un torneo de esta envergadura, en Europa. Y a pesar de tener pasaporte alemán y haber sido invitado a representar a este país, ha decidido representar los colores de Chile.

DW: ¿Qué es lo que siente tras haber participado en la obtención de un título de esta importancia?

Sebastián Herrera: Es una alegría impresionante. Fue un logro muy grande para todos, de mucho trabajo duro y de muchas horas de entrenamientos. Obviamente, estoy muy contento. Y también significa un alivio saber que el trabajo duro sí vale la pena.

¿Siente algo especial por ser el primer chileno en ganar este título?

Sí, estoy muy feliz. Yo trato de representar el basquetbol chileno en todos lados. Como se ve en las fotos, saqué mi bandera porque estoy muy orgulloso de haberme criado en Chile y de ser un pionero en el basquetbol de mi país en lograr algo tan importante.

¿Cómo celebró la obtención del campeonato?

La celebración fue bastante corta. Al día siguiente viajamos bastante temprano de regreso a Bonn porque esa misma semana, dos días más tarde, empezaban los playoffs. Pero fue algo muy lindo. Celebramos esa noche con varios familiares de nosotros que pudieron viajar a Málaga. Y bueno, cuando llegamos a Bonn, el recibimiento de los fans fue espectacular. Todos estaban esperándonos cerca del Telekom Dome, donde jugamos nuestros partidos.

El Telekom Baskets Bonn celebrando la obtención del título de la Basketball Champions League 2023 en Málaga.

¿Cómo fue que llegó a vivir y jugar baloncesto en Alemania?

La oferta para llegar a Europa se me dio después de haber jugado un torneo sub-18 con la Selección Chilena, el Torneo Albert Schweitzer, en Mannheim. Jugué bastante bien y uno de nuestros asistentes técnicos le contó a un agente que tengo pasaporte alemán, lo que obviamente facilitó mucho las cosas. Después de eso, me llegó una oferta para jugar por el TBB Trier, que en ese entonces era un equipo que estaba en la Bundesliga, y la oferta era para jugar en la Bundesliga sub-19. Así que no lo dudé; tomé la opción bastante rápido y un par de meses después viajé a Alemania.

¿Qué tan difícil fue la decisión de abandonar Chile?

Me costó dejar a mis amigos y a mi familia. Pero, al mismo tiempo, la decisión la tomé bastante rápido porque sabía que mi sueño era jugar profesionalmente al básquetbol. Y bueno, la liga aquí es mucho mejor que en Chile y se puede vivir realmente de esto. En Chile, lamentablemente, no. Y eso lo tenía en mente, y decidí con esos factores dejar el país.

¿Ha podido adaptarse a vivir en Alemania?

Mi papá me acompañó al principio por un par de semanas para acostumbrarme a Alemania. Pero cuando él se fue, se me hizo todo bastante duro: el cambio de cultura, el nuevo colegio y el nuevo idioma. Actualmente, diría que Trier es mi home base. Terminé el colegio e hice el Abitur allí; mi novia y su familia viven ahí, así que paso mucho tiempo en Trier durante el verano. En todas las ciudades que viví conocí muy buena gente e hice amigos bastante rápido. Ahora puedo hablar fluido el idioma.

¿Por qué, teniendo la oportunidad de jugar por Alemania, se ha decantado por representar a Chile?

Cuando me llegó la invitación para representar a Alemania, acudí al entrenamiento, pero me di cuenta de inmediato que no sentía ese orgullo que tengo cuando visto la camiseta de Chile. Por eso, rechacé la invitación. Mucha gente me dijo: ‘Qué estás haciendo, es un error’, pero yo estoy tranquilo. Desde que tengo 14 años juego por la Selección Chilena y lo hice en todas las categorías inferiores. Mi decisión de jugar por Chile es algo muy lindo ¿Por qué debería cambiar ahora?

¿Cómo se siente actualmente en Bonn? ¿Cuáles son sus objetivos ahora?

Me siento bastante bien en Bonn. Hemos tenido una temporada muy buena hasta ahora. No se sabe lo que depara el futuro, hay que ver. Uno quiere siempre mejorar y jugar contra los mejores. Hay que ver cuáles son las mejores opciones en el futuro.

Sebastián Herrera es el primer chileno en alcanzar un título de esta importancia y el primero en jugar la Bundesliga.

En su experiencia, ¿cuál es la gran diferencia entre el baloncesto chileno y el europeo?

Una de las grandes diferencias es la infraestructura. Aquí todos los clubes son muy profesionales. Tienen suficiente dinero, tienen bastantes auspiciadores y está todo muy bien organizado. En Chile, en cambio, hay pocos clubes que están bien planificados y organizados como debería ser. En América Latina, hay buenos clubes en Brasil o en Argentina, que tienen un nivel muy alto, pero en Chile todavía nos falta bastante.

Siguiendo con las diferencias ¿Se puede vivir bien como basquetbolista en Alemania?

Sí, muy bien. Todos los clubes te acogen muy bien, te facilitan mucho las cosas y te pagan bien. Lamentablemente, en Chile todavía no. Obviamente, recibes un sueldo en Chile, pero muchas veces no es suficiente y muchos tienen que estudiar o trabajar haciendo otras cosas simultáneamente. Es una situación difícil y faltan un par de cosas por mejorar.

Lo que ha logrado es un sueño para muchos jóvenes basquetbolistas en América Latina ¿Cuál es su mensaje para ellos?

Hay varias cosas que se le pueden decir a las próximas generaciones. Pero si hay algo que siempre me ha mantenido en alto nivel ha sido el trabajo constante. Yo creo que eso es lo más importante. No sirve de mucho trabajar un par de semanas muy fuerte y después relajarse. A los jóvenes, les recomiendo hacer algo de entrenamiento todos los días, al menos un poco. La idea es siempre mantener el trabajo constante. Y eso en algún momento va a rendir frutos.

