Se retoma el juicio por los atentados de París después de que Abdeslam pasara el COVID-19

El primer acusado en declarar en el juicio por los atentados que dejaron 130 muertos en noviembre de 2015 en París justificó este martes (11.01.2022) estos ataques yihadistas como una "respuesta" a la violencia occidental. Tras más de dos semanas de pausa, alargada por el estado de salud del principal acusado Salah Abdeslam, su amigo de infancia Mohamed Abrini, que le acompañó la víspera de los atentados, fue el primer inculpado que el tribunal interrogó.

"Escuche, los que se hacen explotar [en ataques suicidas] es en respuesta a los bombardeos. Si no tenemos un soldado para matar en el lugar, atentamos", dijo Abrini. Cuatro meses después del inicio del juicio del atentado más sangriento en París desde la Segunda Guerra Mundial, los acusados empiezan a declarar, tras escuchar a supervivientes e investigadores.

Tras dos intentos la semana pasada, la reanudación pudo llevarse a cabo después que un segundo informe médico declarara "apto" para comparecer a Abdeslam tras recuperarse del COVID-19. El único miembro con vida de los comandos que atacaron el Estadio de Francia, al norte de París, terrazas de la capital y la sala Bataclan contrajo la enfermedad en prisión a finales de diciembre. El interrogatorio de Abdeslam está previsto para el 20 y 21 de enero.

Durante su interrogatorio, Abrini dijo que él no es capaz de atentar, pero añadió que "el islam tal y como lo enseñó el profeta no es compatible con la democracia" y no renegó de las atrocidades del grupo Estado Islámico (EI). "Yo acepto todo, al igual que ustedes aceptan toda la Historia de Francia con sus páginas oscuras y luminosas", aseguró tras recordar que durante la revolución se guillotinó a un rey. Preguntado sobre si tenía algo que decir a las víctimas, Abrini aseguró tras un largo silencio: "Es muy triste lo que les pasó. Son víctimas de la política exterior de Francia y la del Estado Islámico". (afp)