¿Se puede deportar a cristianos convertidos a Irán?

¿Puede Alemania deportar a los iraníes que se han convertido al cristianismo en Alemania y han solicitado asilo? Una y otra vez se critica esta práctica. Gottfried Martens, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Independiente de Berlín, acusó a la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) de "superficialidad" y "cinismo" en una entrevista con Deutsche Welle. La vicepresidenta de la BAMF, Ursula condesa Praschma, rechaza las acusaciones y explica la práctica de su oficina en una entrevista con DW.

Deutsche Welle: Condesa Praschma, el arzobispo católico caldeo de Teherán, durante una visita a Suiza hace años, hizo un llamamiento a la comprensión con los iraníes que abandonaron su país y se bautizaron en Europa. En su país de origen se enfrentarían posiblemente a la pena de muerte. ¿Qué tan grave es la amenaza para los conversos que son deportados a Irán?

Ursula condesa Praschma: La Oficina Federal dispone de una amplia gama de datos e información sobre cada país, que se incorpora a nuestra práctica de toma de decisiones. En consecuencia, suponemos que tanto la práctica cristiana de la fe como la conversión a la fe pueden efectivamente desencadenar la persecución en Irán.

Ursula condesa Praschma, Vicepresidenta de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF).

Sin embargo, hay diferencias. En las zonas rurales los peligros son ciertamente mayores que en las ciudades, y los cristianos misioneros no están permitidos. Así que hay persecución de cristianos en Irán, pero no todos los cristianos de Irán son perseguidos. Los miembros de las iglesias reconocidas, como los armenios, apenas se ven afectados. Depende de las circunstancias individuales de cada caso.

Muchos iraníes que llegan a Alemania como refugiados se convierten y se bautizan como cristianos. ¿Cómo considera eso?

Por supuesto, la conversión es una circunstancia importante para el procedimiento de asilo y debe tenerse en cuenta en nuestras decisiones. Pero siempre depende del caso individual. Y otra cosa es que se bautice aquí alguien cuyo primer procedimiento de asilo ya fue resuelto negativamente y que solo presente su conversión como motivo en un momento posterior. En el caso de una conversión en Alemania, también examinamos hasta qué punto se trate posiblemente de una táctica para conseguir asilo.

Dice que la BAMF reconoce el bautismo de los refugiados pero al mismo tiempo menciona el posible examen de si el cambio de fe se ha producido por razones tácticas. Así que, al final, el bautismo se comprueba de todos modos.

No. Absolutamente no. Se trata de aclarar cómo se configura la identidad religiosa del solicitante. No se trata de un examen religioso ni nada parecido. Tenemos que aclarar si existe una amenaza de persecución si la persona en cuestión tuviera que regresar a su país de origen. Si, después de sopesar todos los argumentos y hechos, tenemos la impresión de que la vida de fe del solicitante podría efectivamente conducir a la persecución en ese país, entonces concedemos la protección.

Pero el peligro para la vida existe, como confirman varios expertos, no solo en el caso de una práctica religiosa, sino que consiste en el hecho de un cambio de fe. Esto se considera apostasía y pone en peligro la vida.

Esto varía según el país de origen. En Afganistán, no cabe duda de que existe una amenaza de persecución si se conoce el cambio de fe. En Pakistán, por ejemplo, hay grandes diferencias entre las distintas regiones. En Irán, depende mucho de cómo se comporte la persona en cuestión. Porque la República Islámica de Irán le da gran importancia a que la gente se comporte de manera conformista.

Y si ven un peligro en alguien que promueve su fe cristiana y aleja a los musulmanes de la fe, entonces por supuesto que surge un peligro para la persona en cuestión. Depende mucho de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, lo que está claro es que no hay un rechazo generalizado. Aseguro que realmente intentamos hacer justicia a cada caso individual.

Ursula condesa Praschma es abogada. Desde mayo de 2020 es vicepresidenta de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF). Lleva 35 años en activo y anteriormente trabajó durante tres años como jueza en un tribunal administrativo.

