¿Se pasó de la raya Google con el abuso de datos?

Google sabe mucho de ti. Sabe dónde vives, dónde vive tu ex, dónde trabajas, qué ruta tomas para ir a trabajar, qué compras en línea, qué sitios web visitas, tus opiniones políticas, cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, si eres soltero o casado. Probablemente hasta sepa que estás leyendo este artículo.

Más allá de esta clara violación de la privacidad, no guarda la información para en confidencia. Estos datos se aprovechan, se procesan y, lo más preocupante, se venden a terceras empresas con las que probablemente no estarías de acuerdo con compartir tus datos. El abuso de datos no es nada nuevo, pero cuanto más exigimos de nuestros dispositivos móviles, más se convierten nuestros datos en la moneda con la que las empresas tecnológicas obtienen sus beneficios.

La necesidad de entregar nuestros datos se vende a nosotros como necesario para proporcionar la mejor experiencia posible de una aplicación, pero en muchos casos es necesario acceder a tus fotos o datos de localización para que una aplicación funcione. Mientras que los teléfonos Android ofrecen el mayor campo de acción para los desarrolladores, su principio de proyecto de código abierto lo convierte en un blanco para los hackers y el abuso de datos a través de sus 2,1 millones de aplicaciones.

El principal rival de Android, el sistema operativo móvil iOS de Apple, es una alternativa más segura, ya que somete a sus aplicaciones a un proceso interno de revisión más estricto, pero también tiene problemas de privacidad, a pesar de las campañas publicitarias de Apple que sugieren que es completamente seguro.

Google ha tomado medidas en los últimos años para ser más transparente sobre lo que hace con nuestros datos, y los usuarios de sus productos ahora tienen más control sobre el uso de la información personal cuando utilizan sus servicios. Pero subsisten temores fundamentales sobre la medida en que nuestros datos son la moneda utilizada por Google y otros para obtener enormes beneficios. Aunque nuestras aplicaciones favoritas no nos cuestan nada cuando las descargamos, a menudo pagamos de una manera potencialmente más dañina, por ejemplo, entregando nuestra ubicación exacta cada vez que caminamos por la calle.

¿Están fuera de control los gigantes de la tecnología?

"Uno de los principales problemas aquí es la falta de transparencia", dijo Johannes Caspa, comisario de protección de datos de Hamburgo, a DW. "Casi ningún usuario es consciente de las masas de datos que se filtran permanentemente de sus teléfonos, y mucho menos de que están en condiciones de adaptarlos. Desde la perspectiva del usuario, hay medios para recuperar algo de conocimiento y de control, por ejemplo, aplicaciones como Blokada".

La aplicación Blokada no está permitida en la tienda Android Play Store. La falta de conciencia pública sobre este tema está motivando a Caspar a velar por que la próxima generación sea más conocedora de los datos. "Los riesgos y las amenazas contra la privacidad, especialmente al utilizar los diferentes servicios de Google, están muy poco desarrollados. El acceso a los servicios y aplicaciones normalmente se cobra con datos personales", explicó Caspar. "Especialmente para los jóvenes, el modelo de negocio y el trasfondo de las estructuras económicas de los servicios en línea es un territorio desconocido. Es por eso que llevo años pidiendo enfoques educativos para lograr la competencia en la protección de datos, especialmente para los menores de edad. Debería existir la obligación legal de emitir advertencias sobre las amenazas a la privacidad sobre las empresas que recopilan datos personales con fines económicos".

La alternativa Librem 5

Entre Android y iOS constituyen el 98,7 por ciento de todos los smartphones del mundo. Enfrentar a estos dos gigantes sería una enorme tarea para cualquier nueva empresa que quier entrar al mercado. Pero la empresa de tecnología Purism, con sede en California, respaldada por una campaña de financiación colectiva que ha reunido 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros) hasta la fecha, está intentando precisamente eso.

El Librem 5, cuyo lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2019, es un smartphone que funcionea con el sistema operativo Linux, que no almacena datos de los usuarios y promete ofrecer un smartphone ético que no rastrea ni explota tu vida digital.

Aunque ofrecerá una funcionalidad relativamente primitiva para llamadas, mensajería de texto y navegación web, promete ser un paso hacia un futuro móvil más ético. Parece poco probable que el Librem 5 logre ocupar algo más que una pequeña posición de nicho en el mercado mundial, pero estos proyectos han sido elogiados por mejorar y ampliar las opciones disponibles en el mercado para los consumidores. "Es moral y éticamente incorrecto que cualquier compañía o gobierno conozca tu ubicación, todo lo que haces y con quienes hablas", dijo Todd Weaver, fundador y CEO de Purism, a DW. "Para tener una libertad que respete la sociedad digital, necesitamos asegurarnos de que la gente pueda proteger su ubicación, sus datos y su comunicación".

Weaver cree que la conciencia sobre estos temas está creciendo y que mientras más gente sepa sobre los abusos de sus datos, menos dispuestos estarán a aceptarlos y que se están sentando las bases para un movimiento por los derechos digitales.

"El resultado de los abusos de los datos es un enojo creciente, la gente no tolera la injusticia", dijo Weaver. "Creo que éste es el comienzo de la revolución, y hemos visto y seguiremos viendo a más personas que empiezan a participar en el control del destino de sus identidades y vidas digitales".

(pana/ )

