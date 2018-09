Se entrega sospechoso por muerte en pelea en el Oktoberfest

Qué hacer y qué no hacer en la Oktoberfest

No traiga comida

La Oktoberfest comienza el 22 de septiembre. Seis millones de personas lo disfrutan durante 17 días. Mucho está permitido; no todo es deseado. Aquí, una guía de etiqueta para los visitantes de esta fiesta legendaria. Importante es que, como las carpas de la Oktoberfest no son jardines de cerveza al aire libre, no se puede llevar comida propia.