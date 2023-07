¿Se deben confiscar las reservas de Rusia?

En varios países se debaten propuestas de confiscar las millonarias reservas de Rusia congeladas en Occidente, para financiar con ellas la reconstrucción de Ucrania. Las iniciativas barajadas en la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos buscan expropiar unos 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso. Pero la medida podría ser un arma de doble filo y sentar un precedente nefasto para el derecho internacional en el futuro.

Horarios de emisión:

DW Español:

DO, 30.07.2023 - 00:15 UTC

DO, 30.07.2023 - 05:03 UTC

DO, 30.07.2023 - 08:03 UTC

DO, 30.07.2023 - 10:03 UTC

DO, 30.07.2023 - 12:15 UTC

DO, 30.07.2023 - 16:03 UTC

DO, 30.07.2023 - 18.15 UTC

DO, 30.07.2023 - 21:03 UTC

LU, 31.07.2023 - 02:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6