¿Se convertirá Facebook en "Fakebook" antes de las elecciones europeas?

La publicación en Facebook de la "Reconquista Nordschwaben" del 10 de abril todavía está disponible. Allí se escribió "Los Verdes inician campaña electoral europea de 2019 con autenticidad", incluyendo imágenes de una oficina de campaña electoral adornada con carteles: "Los nazis luchan por todos los medios", se lee en uno de ellos; "Muerte al alemán blanco" dice otro cartel. Se trata de fakes, falsificaciones con las que se pretende difamar a los Verdes y sus potenciales votantes. Los carteles físicos fueron retirados esa misma noche, sólo que en la red todavía se pueden encontrar.

Sin embargo, cualquiera que quiera compartir el mencionado artículo en Facebook recibirá la advertencia de que el material "es cuestionado por Correctiv y dpa-FactCheck". Las dos compañías de medios son dos de los más de 40 socios europeos que, según Facebook, revisan los contenidos cuestionables que se distribuyen en las redes sociales.

Este ejemplo de Baviera es sólo uno de muchos. La desinformación es un intento dirigido a influir en la opinión política de los ciudadanos. Todavía no hay pruebas válidas sobre la efectividad de este método. Sin embargo, no se puede descartar que las elecciones se vean influenciadas por campañas dirigidas de ese estilo.

El 26 de mayo de 2019, los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea elegirán un nuevo Parlamento Europeo durante cuyo mandato tendrán lugar tantas decisiones y acontecimientos importantes que se puede hablar, con razón, de una elección de rumbo para el futuro de la UE. Las plataformas del Grupo empresario Facebook, que son utilizadas por millones de europeos, son especialmente importantes como fuentes de desinformación.

El remesón después de las elecciones en EE.UU.

"Tuvimos un comienzo relativamente malo en 2016 con la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos", lamentó Semjon Rens, de Facebook, durante un debate en Hamburgo. Mientras tanto, el informe del investigador especial Robert Mueller también documenta que actores rusos, como la Agencia de Investigación de Internet (IRA), han hecho un mal uso de la red social para desinformar a favor del candidato Donald Trump, quien era más afín a las preferencias del gobierno ruso.

Desde entonces, Facebook ha formado equipos de trabajo para combatir la desinformación, dice Rens, que es responsable de Alemania, Austria y Suiza como director de Políticas Públicas en Facebook. El desafío era encontrar los contactos adecuados en cada uno de los países: mientras que la Oficina Alemana de Seguridad de la Información se interesó rápidamente por el tema, la búsqueda de un contacto en otros países fue más difícil.

Divulgar los financiamientos

La llamada "Biblioteca de publicidad” es una de las varias formas con las que Facebook quiere facilitar a sus usuarios la comprensión de los intereses políticos que se esconden detrás del contenido en la plataforma: cuando los actores políticos colocan anuncios, es importante saber quién pagó y cuánto.

Desinformación en contra de la UE en Budapest.

Sin embargo, la publicidad colocada y pagada por los partidos es sólo una de las muchas categorías de contenido político, y la mayoría de esta tiene un acceso limitado. Es posible analizar páginas individualmente que se presume que distribuyen desinformación. Pero eso no es suficiente, "en las campañas de desinformación a menudo no está claro qué actores se mueven y cuáles son sus mensajes”, dice el investigador de la Fundación Nueva Responsabilidad de Berlín sobre Desinformación Digital, Alexander Sängerlaub. El especialista exige que los investigadores tengan acceso a todas las publicaciones públicas para que puedan buscar sistemáticamente en grandes cantidades de datos.

¿Quién publica las noticias falsas?

La información manipulada o falsa circula, entre otras cosas, a través de perfiles falsos, es decir, personas supuestamente reales cuya cuenta está respaldada por otra persona. Facebook sigue borrando estos perfiles, afirma Rens. Ante la pregunta en torno a cifras exactas sobre las elecciones europeas, no hay respuesta. Sin embargo, frena las esperanzas: "Nunca lograremos eliminar todas las cuentas falsas de nuestro sitio”.

Pero la desinformación no se limita de ninguna manera a las fábricas de trolls extranjeros, sino que también se puede encontrar en los medios convencionales. Un ejemplo de ello es la ya desmentida carta de unos 100 médicos sobre los riesgos para la salud de los motores diésel, que el periódico sensacionalista alemán "Bild" publicó sin someterla a un riguroso control periodístico. También se está produciendo desinformación en las calles; cabe mencionar aquí varias campañas de carteles contra la UE del presidente húngaro Viktor Orban.

Al final, no es menos importante la responsabilidad de los ciudadanos de no dejarse instrumentalizar y de cuestionar críticamente a quién creen qué información, o no. Esto se aplica a Facebook, pero también fuera de la web.

