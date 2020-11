Se comparan con víctimas de los nazis: ¿quiénes son los coronaescépticos?

Durante una manifestación convocada por el movimiento coronaescéptico "Querdenken", una joven que se presenta como Hana dice micrófono en mano sobre un escenario: "Me siento como Sophie Scholl, porque llevo aquí meses de resistencia".

Sophie Scholl y su hermano Hans pertenecieron al grupo de resistencia Rosa Blanca, que desde el año 1942 llamó a actuar contra el nacionalsocialismo lanzando octavillas en la Universidad de Múnich. Sus miembros fueron descubiertos, condenados a muerte y ejecutados. Michael Blume, responsable de antisemitismo del Gobierno regional de Baden-Württemberg, explica lo absurdo de la comparación: "Si la comparación hubiera sido honesta, esa mujer hubiera comprendido de inmediato que Sophie Scholl jamás habría podido hablar en una manifestación autorizada e incluso protegida por la Policía".

"Como Ana Frank..."

En otra concentración del movimiento "Querdenken", una muchacha de 11 años confiesa haber festejado en secreto su cumpleaños, ya que tenía miedo de que los vecinos delataran la reunión: "Me sentí como Ana Frank, que tenía que estar totalmente quieta para no ser descubierta". La joven judía Anna Frank se ocultó durante meses junto a su familia en la Ámsterdam ocupada por Alemania hasta que fue descubierta y posteriormente asesinada en un campo de concentración.

"La vacuna libera", reza el cartel que porta esta asistente a una manifestación del movimiento coronaescéptico "Querdenken".

Son tan solo dos ejemplos de cómo los "coronaescépticos" se comparan con las víctimas judías o con quienes lucharon contra el nazismo. Algunos portan estrellas judías de la época nazi sobre las que puede leerse la palabra "no vacunado". Hombres vestidos con prendas parecidas a las de los internos de los campos de concentración llevan pancartas con la leyenda "La vacuna libera" en referencia a la frase "El trabajo libera", que podía leerse en la entrada de los campos de concentración. ¿Qué es lo que está pasando aquí?

"Este tipo de comparaciones pretende sugerir que las restricciones de derechos básicos debidas a la pandemia de coronavirus tienen como consecuencia una dictadura que convierte a las personas en víctimas como las de la persecución y el exterminio nazis", dice el historiador Jens-Christian Wagner. "Eso es una terrible burla de las víctimas del nazismo y una minimización de los crímenes nazis".

Un amplio espectro

En el sitio de internet del movimiento "Querdenken" puede leerse: "Somos demócratas. La extrema derecha, la extrema izquierda, fascistas, las ideologías que desprecian el ser humano no tienen lugar entre nosotros". Pero en sus concentraciones cada vez aparece más gente con banderas del Reich. Michael Ballweg, fundador del movimiento, dijo al respecto: "No podemos evitar que personas aisladas con pensamientos extremistas acudan a nuestras manifestaciones". Al historiador Wagner, la cosa no le parece tan inofensiva y admite que, aunque el movimiento es "muy hetereogéneo, lo que une a las distintas corrientes es la clara tendencia hacia ideas de derecha y la disposición a propagar ideas conspirativas".

Felix Klein, responsable de antisemitismo del Gobierno alemán, cree que el espectro de la protestas contra las restricciones abarca desde "entusiastas del esoterismo, pasando por naturópatas, pacifistas, hasta los conocidos como Reichsbürger y extremistas confesos de derecha, que utilizan estas manifestaciones como foro de movilización". Hay conexiones entre las protestas contra las medidas del coronavirus y el más grande partido de la oposición en el Bundestag, la AfD. Sus miembros han puesto al mismo nivel la ley de protección contra infecciones del Ejecutivo de Merkel con la ley habilitante nacionalsocialista, con la que Hitler se aseguró un poder ilimitado.

Transmitir "conciencia histórica"

La joven que se comparó con Sophie Scholl seguramente no era del todo consciente del significado de sus palabras. En un video de YouTube puede verse que un agente del orden interrumpe a la mujer para espetarle que lo acaba de decir sobre Scholl era un "disparate". La joven parece estallar en lágrimas. El historiador Wagner dice: "Creo que ella cree realmente estar en la línea de la tradición de Sophie Scholl". Según el experto, ahí es donde puede verse que el puro conocimiento de nombres y acontecimientos de la historia no basta y que lo hace falta en las escuelas es transmitir "conciencia histórica". "Eso significa comprender procesos históricos, incluyendo sus causas y consecuencias, así como la dependencia histórica de la vida de uno".

(ms/ers)