Schulze: "No se puede celebrar la COP por videoconferencia"

Voces de la Tierra: las caras de la COP 23

"La población demanda justicia"

"La población demanda justicia por los desastres climáticos. En mi país está sufriendo por el avance de la industria petrolera, que es el sector que más gases de efecto invernadero emite. Demandamos al gobierno para que les ponga un freno. No perdemos la esperanza" Malou Nuera, miembro de la ONG Asian People's Movement on Debt on Development (Filipinas).