Scholz pide a Rusia descartar el uso de armas nucleares en Ucrania

El canciller alemán Olaf Scholz, que fue duramente criticado por su viaje esta semana a Pekín, dijo el sábado (05.11.2022) que solo por su declaración conjunta con el presidente Xi Jinping se justificaba. "Que el gobierno chino, el presidente y yo hayamos podido declarar que no se deben usar armas nucleares en la guerra de Ucrania, solo eso ya hizo que todo el viaje valiera la pena", dijo Scholz durante un evento de su partido, el socialdemócrata SPD.

Xi, quien se aseguró un tercer mandato hace dos semanas, acordó que ambos líderes "se oponen conjuntamente al uso o amenaza del uso de armas nucleares" sobre Ucrania, pero sin criticar a Rusia o pedir a Moscú que retire sus tropas. Scholz insistió hoy en la convención de su partido en esta idea y pidió a Rusia que descarte el uso de armas nucleares en su guerra contra Ucrania. "No está permitido, es injustificable, usar armas nucleares en este conflicto", dijo. "Hacemos un llamado a Rusia para que declare claramente que no lo hará. Esa sería una línea que no debe cruzarse".

Scholz, quien ha sido criticado por parecer continuar con una estrategia que expone demasiado la economía de Alemania al mercado chino, dijo que la diversificación era clave para limitar las posibles repercusiones en caso de que la relación se deteriorara. "Tenemos un plan claro y lo estamos siguiendo. Y eso significa diversificar respecto a todos los países con los que comerciamos, especialmente, por supuesto, un país que es tan grande y supone una parte tan importante de la economía mundial", dijo Scholz. Para el canciller, hay que mantener la relación comercial con China, pero hay que evitar cualquier dependencia.

El líder del SPD, Lars Klingbeil, fue más explícito en este sentido y pidió no repetir los errores cometidos con Rusia. "Como Alemania, como Europa, tenemos que pensar en el escenario de que es posible que tengamos que poder prescindir de China". Es posible que China se aleje de Europa, como lo ha hecho Rusia. Por lo tanto, debe haber límites a la cooperación y "áreas muy claramente definidas relevantes para la alta seguridad (datos, infraestructura digital, inteligencia artificial, computación cuántica) y debe quedar claro que China se queda fuera aquí. En esto no habrá cooperación".

En el plano interno, Scholz dijo que, según los cálculos de su gobierno, Alemania volverá pronto al objetivo europeo de mantener la deuda pública por debajo del 60% del Producto Interior Bruto. La convención del partido está concebida como un espacio de debate en el que, hasta mañana domingo, se discutirán ideas como la transformación de la economía o la protección climática con la participación también de sindicatos y destacados invitados de la sociedad civil.

lgc (dpa/rtr/afp/tagesschau)