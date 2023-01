Scholz estaría abierto a dar los "Leopard" a Ucrania con una condición

Según reportes de varios medios, el canciller Olaf Scholz habría expresado su voluntad de entregar tanques tipo "Leopard" a Ucrania bajo ciertas premisas. El canciller alemán condiciona la entrega de los "Leopard" a la voluntad de los EE. UU. de dar sus tanques "Abrams" a Ucrania. Al parecer, Scholz habría dejado clara esta condición en una llamada telefónica al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Colin Kahl, reaccionó con cautela a la iniciativa del canciller, argumentando que el tanque "Abrams" es una pieza "muy complicada", porque es cara, requiere un entrenamiento difícil y consume mucho combustible con su motor de turbina.

Evitar una guerra entre Rusia y la OTAN

El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, no quiere suministrar a los ucranianos armas "que no puedan reparar, que no puedan mantener y que no puedan pagar a largo plazo, porque eso no es útil", dijo Kahl, pero tampoco quiso descartar por completo las entregas de "Abrams" a Ucrania en el futuro.

En el Foro Económico Mundial en Davos el miércoles (18.1.2023), Scholz señaló que Alemania no iba a actuar sola en lo que respecta al suministro de tanques de guerra, y que este tipo de procedimientos siempre requieren coordinación con Estados Unidos. El canciller alemán aseguró que Ucrania será apoyada militarmente durante el tiempo que sea necesario, pero siempre con cuidado de que la guerra entre Rusia y Ucrania no se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN.

