Scholz anuncia medidas y advierte que "el virus sigue entre nosotros"

El probable sucesor de Angela Merkel en la cancillería en Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, instó este jueves (11.11.2021) a su país a preparar medidas para frenar la nueva alza de contagios por SARS-CoV-2, que en el país ya se conoce como la "cuarta ola”, y poder así "pasar el invierno". Además, advirtió que "el virus sigue entre nosotros” y que, por ello, no se puede bajar la guardia.

"Es importante tomar medidas para proteger la salud de los ciudadanos y poder pasar este invierno. Debemos poner a nuestro país al abrigo este invierno", exhortó el actual vicecanciller ante el Parlamento, donde su partido presenta junto a sus futuros socios de coalición verdes y liberales, nuevas disposiciones que prevén reforzar las restricciones para las personas no vacunadas.

Scholz lamentó que, pese a haber vacunas seguras, mucha gente no quiera inocularse. Por ello, insistió en la necesidad de acelerar la campaña de vacunación. "Lo más importante es no cesar en el esfuerzo para que más gente se vacune. Muchos no están convencidos y por ello tenemos que lanzar una gran campaña”, dijo ante el Parlamento.

"Sabemos cuál será la consecuencia (de la baja vacunación): un muy, muy alto número de aquellos que no están vacunados se contagiarán (...) Es lo que esperamos", advirtió.

Nuevas medidas

Asimismo, el posible sucesor de Merkel apeló a controlar el cumplimiento de las reglas que ya existen, como el uso de mascarillas o la presentación de certificados de vacunación en determinados lugares, y defendió la necesidad de retornar a los test gratuitos para hacer posibles otras medidas. "Muchos quieren prescindir de algunas reglas, nosotros las seguimos considerando necesarias", dijo.

Entre las propuestas del proyecto presentado por verdes, liberales y socialdemócratas, que cuentan con votos suficientes para aprobarlo, se encuentra la exigencia de test diarios para trabajadores de residencias para adultos mayores, la obligatoriedad de estar vacunado o presentar un test negativo diario para asistir al trabajo y la reimposición de los test rápidos gratuitos. Además, otorga competencias a los estados federados para imponer medidas de acuerdo a la situación regional.

"Algunos estados federados quieren que solo los vacunados puedan entrar a restaurantes o cines. A mí me parece una buena idea", dijo Scholz. El anuncio de las medidas se conoció después de que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología comunicara un nuevo récord al registrar en las últimas 24 horas un total de 50.196 nuevas infecciones y una incidencia semanal de 249,1 casos por cien mil habitantes.

DZC (EFE, AFP)