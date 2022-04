Santa Elena - Baluarte de la biodiversidad

De que esto siga siendo así se encargan sus residentes de forma extraordinaria.

Es uno de los rincones más remotos y aislados de la Tierra, una pequeña isla volcánica en el sur del océano Atlántico, ubicada entre el sur de África y Sudamérica. Santa Elena sigue siendo territorio británico de ultramar. Esta remota isla se hizo famosa como el lugar adonde fue desterrado el emperador francés Napoleón Bonaparte.

Hoy, Santa Elena es un secreto bien guardado entre exploradores y amantes de la naturaleza. La razón principal de su atractivo es su impresionante naturaleza y un clima subtropical templado. Con el fin de preservar su hogar y su inusual biodiversidad, los lugareños, los "Saints" o santos, como los isleños se autodenominan con orgullo, han decidido protegerla juntos.

Pocos creían posible lo que han logrado. Debería ser un ejemplo global de lo que podemos hacer los seres humanos para proteger el medio ambiente si nos mantenemos unidos.

Este documental de animales y naturaleza muestra por primera vez impresiones únicas y fascinantes de esta pequeña isla en el fin del mundo.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 21.05.2022 – 07:15 UTC

DO 22.05.2022 – 02:15 UTC

DO 22.05.2022 – 13:15 UTC

DO 22.05.2022 – 21:15 UTC

LU 23.05.2022 – 05:15 UTC

LU 23.05.2022 – 10:15 UTC

LU 23.05.2022 – 17:15 UTC

MA 24.05.2022 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5