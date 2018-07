Salvini sigue bloqueando llegada de inmigrantes a Italia

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, confirmó este miércoles (11.07.2018) que aún no ha dado autorización a atracar a la patrullera "Diciotti" de la Guardia Costera italiana con los 67 inmigrantes a bordo, que transbordó de un barco privado que los rescató frente a las costas de Libia.

La negativa de Salvini está provocando malestar entre miembros del Gobierno, formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), ya que se está bloqueando la entrada en puerto de un barco italiano y además de la Guardia Costera. Salvini justificó su decisión al asegurar que entre estos inmigrantes hay "gente que ha agredido y amenazado y que no tienen que terminar en un hotel sino en la cárcel".

"No daré la autorización hasta que no tenga garantías de cara a la seguridad de los italianos y que estos delincuentes, que no son refugiados, terminen por un tiempo en la cárcel y lo antes posible repatriados a sus países", explicó Salvini después de reunirse con el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte.

Los 67 inmigrantes fueron rescatados por el barco privado italiano que trabaja para una petrolera el Vos Thalassa al que Interior en un primer momento no concedió un puerto para atracar, ya que se les acusó de haber intervenido cuando estaba ya llegando la Guardia Costera italiana.

Finalmente los inmigrantes fueron transbordados a la nave Diciotti de la Guardia Costera italiana después de que algunos "ponían en peligro la vida de la tripulación", según explicó el ministro de Transportes, Danilo Toninelli.

Fuentes del interior explicaron que los inmigrantes, entre los que hay hombres, mujeres y niños, son 4 de Argelia, uno de Chad, uno de Bangladesh, dos de Egipto, uno de Ghana, diez de Libia, cuatro de Marruecos, uno de Nepal, 23 de Pakistán, siete de Palestina, doce de Sudán y uno de Yemen. Los que han sido acusados de amenazar a la tripulación que los había acogido inicialmente son un ghanés y un sudanés, añadieron dichas fuentes.

La ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, defendió en una entrevista publicada este miércoles en el diario Avvenire que "el camino no es cerrar los puertos". Por su parte el vicepresidente y líder del M5S, Luigi di Maio, afirmó que aunque "no quiere otro titular contra el ministro del Interior, no se puede imaginar que se cierre un puerto a un barco italiano".

No obstante, Di Maio añadió que comparte la "perplejidad" de lo que está sucediendo en el Mediterráneo. (EFE)