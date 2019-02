Salvini: Italia no quiere salir de la UE, quiere reformarla

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, afirmó este viernes (15.02.2019) que su país no tiene intención de abandonar la Unión Europea (UE), sino cambiarla, después de que un miembro de su formación, la ultraderechista Liga, abriera la puerta a esta posibilidad.

"No tenemos ninguna intención de salir de la UE, queremos cambiarla, mejorarla, pero no abandonarla", señaló Salvini en una nota. Sus palabras se produjeron después de que el responsable económico de la Liga, Claudio Borghi, cargara este viernes contra Alemania y su protagonismo en la UE, y opinara que si los países miembros no cambian el proyecto de integración actual, es mejor dejarlo.

"O conseguimos cambiar la UE o tendremos que salir de ella", comentó Borghi a los medios, antes de añadir que el proyecto europeo es "tóxico para Italia". Estas declaraciones han provocado que el presidente del Parlamento Europeo y vicepresidente de la centroderechista Forza Italia, Antonio Tajani, haya pedido claridad sobre la posición del Gobierno, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, en este asunto.

"El Gobierno italiano debe decir claramente si quiere salir del euro y de la UE. Demasiada ambigüedad y declaraciones fuera de lugar provocan solo daños a Italia y a los italianos", escribió Tajani en las redes sociales. Los dos vicepresidentes del Gobierno de Italia y líderes de las formaciones que dirigen el país, Luigi Di Maio (M5S) y Salvini (Liga), ya han reiterado en anteriores ocasiones que el país no quiere salir de la UE ni del euro.

Ambos partidos asustaron en mayo del pasado año a los mercados cuando se filtró un borrador del programa de gobierno que negociaban y que contemplaba la posibilidad de salir del euro, una hipótesis que fue descartada posteriormente. (EFE)