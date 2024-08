Nord Stream: cómo reaccionan los principales actores

El ataque a los gasoductos Nord Stream fue impactante, los daños enormes, y las consecuencias geopolíticas se siguen sintiendo profundamente casi dos años después del ataque.

El Nord Stream 1, de 1.200 kilómetros, era el principal sistema de suministro entre los gigantes rusos de la energía y sus compradores en Alemania, y Berlín desafiaba la ira de sus aliados para construir otro sistema de suministro submarino, el Nord Stream 2, que discurriría prácticamente paralelo al primero y transportaría otros 55 mil millones de metros cúbicos (1.942 billones de pies cúbicos) de gas al año.

Pero el proyecto no pudo llevarse a cabo. Una serie de explosiones submarinas, el 26 de septiembre de 2022, paralizaron los gasoductos, que ya estaban fuera de servicio debido a las tensiones entre Berlín y Moscú, provocadas por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Casi dos años después, no se ha detenido a ningún sospechoso y no está del todo claro quién estuvo detrás del sabotaje.

La semana pasada, sin embargo, una serie de informaciones aparecidas en medios de comunicación alemanes de gran tirada, como el diario Süddeutsche Zeitung, así como en el diario estadounidense Wall Street Journal, apuntaban a un equipo de submarinistas ucranianos que podrían haber contado con el respaldo de altos cargos de Kiev. La Casa Blanca se ha negado a comentar estos informes.

Ucrania: Los informes son un "absoluto disparate"

Ucrania se apresuró a rechazar la versión. "La implicación de Ucrania en las explosiones del Nord Stream es una absoluta tontería. No había ningún sentido práctico en tales acciones para Ucrania", dijo el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak a AFP el jueves.

"Está claro que las explosiones de los gasoductos Nord Stream no detuvieron la guerra, no disuadieron la agresión rusa y no afectaron a la situación en el frente", afirmó.

Los gasoductos fueron atacados en septiembre de 2022. Imagen: NDR

Polonia "no participó en nada"

En los medios de comunicación también se menciona a Polonia como posible proveedor de apoyo logístico al equipo ucraniano de submarinistas que supuestamente sabotearon los oleoductos.

Las autoridades alemanas han confirmado que el principal sospechoso vivía hasta hace poco en un pueblo de las afueras de Varsovia, pero consiguió escabullirse del país a pesar de que Alemania emitió una orden de detención contra él.

Varsovia culpó a Berlín del error, alegando que los funcionarios alemanes no actualizaron el registro de Schengen que señalaría al sospechoso como buscado.

El viernes, Polonia negó rotundamente las afirmaciones del ex jefe de la agencia de inteligencia alemana BND, August Hanning, de que Varsovia "estuvo muy implicada en la preparación de este atentado".

"Hay que decir claramente que eso es mentira", declaró el viceprimer ministro polaco, Krzysztof Gavkovski, al canal de televisión Polsat News.

"Polonia no participó en nada", dijo al comentar las afirmaciones del veterano de los servicios de inteligencia alemanes, que dirigió el BND entre 1998 y 2005.

Moscú dice que Kiev lo habría hecho con un "guiño" de Washington

Las autoridades rusas llevan mucho tiempo culpando a Occidente de la explosión del Nord Stream, acusando sobre todo a "especialistas de la marina británica", en 2022, de participar en la "planificación, provisión y ejecución" del ataque.

Tras un informe sobre la supuesta implicación de EE. UU., realizado por el periodista de investigación Seymour Hersh, en febrero de 2023, Moscú dijo que no estaba sorprendido.

El viernes, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, dijo que no había forma de que Kiev atacara los oleoductos sin recibir un "guiño" de EE. UU.

"Pretenden trasladar toda la responsabilidad a sus marionetas ucranianas", dijo Antonov, en una declaración sobre Nord Stream. Acusó a Washington de condonar tácitamente el terrorismo, mientras Rusia seguiría buscando justicia.

Berlín mantiene su apoyo a Kiev

Berlín ha sido notablemente cauto en sus comentarios sobre la investigación en curso de las explosiones, que sabotearon una inversión de miles de millones de dólares que tardó más de una década en construirse.

La investigación sigue siendo una "prioridad absoluta", declaró el portavoz adjunto del Gobierno, Wolfgang Büchner. Al mismo tiempo, esto no cambia "el hecho de que Rusia está librando una guerra ilegal de agresión contra Ucrania" y que Berlín está dispuesto a apoyar a Kiev en la lucha "el tiempo que sea necesario".

(gg/rml)