Saad Hariri pide "sacrificios" a Hezbulá y UE reitera apoyo al Tribunal Especial para el Líbano

En declaraciones a la prensa a su salida de la corte en la ciudad holandesa de Leidschendam, Hariri prometió "no descansar hasta que no se cumpla el castigo" que se dicte por el atentado contra su padre, después de que un ciudadano libanés le reclamara a gritos a las puertas del tribunal la detención y encarcelamiento del único sentenciado por el crimen, del que fueron absueltos otros tres acusados. "Se ha demostrado que los miembros de la célula que llevó a cabo el ataque procedían de las filas de Hezbulá. Ahora es Hezbulá el que tendrá que hacer sacrificios", subrayó.

En nombre de los Hariri y "las familias de los mártires y las víctimas", anunció que todos ellos "aceptan" el veredicto dictado hoy por el TEL, que solo encontró culpable a Salim Jamil Ayyash del atentado que acabó con la vida del que también fuera primer ministro libanés Rafic Hariri y otras veintiuna personas en febrero de 2005 en Beirut.

Hariri hijo afirmó que "ya se acabó la época de los asesinatos políticos cometidos con impunidad". Aseguró que no aceptará que el Líbano "sea caldo de cultivo para los asesinatos y la impunidad" porque "este crimen político terrorista y cada crimen que cometan tienen un precio y, inevitablemente, lo pagarán" los responsables.

"Probada intención homicida” de miembro de Hezbolá

Los jueces del TEL consideraron "probados los cargos" contra Ayyash, miembro de Hezbulá, en la preparación del ataque "con intención homicida" contra Rafic Hariri en febrero de 2005. Saad Hariri elogió la legitimidad de la corte, no reconocida por Hezbulá, y agregó que los libaneses "exigieron la verdad y la justicia, y ahora que sabemos la verdad es hora de exigir que se haga justicia y se dicte una sanción justa" contra el acusado del asesinato de su padre y las otras veintiuna víctimas mortales del atentado.

"Por primera vez en una larga historia de asesinatos políticos en el Líbano, los libaneses han podido conocer la verdad. Hoy es un día histórico", resaltó Hariri, quien viajó hasta Países Bajos para escuchar el pronunciamiento en esta primera sentencia internacional por terrorismo, dictada por una corte que tiene mucha "credibilidad" para este político.

Para Saad Hariri, está claro que "todos los objetivos del ataque terrorista (contra su padre) eran cambiar la identidad del Líbano", pero, añadió, "no transigimos ante la sangre de Hariri y las víctimas (...) No nos rendiremos". Aunque durante la sesión los jueces advirtieron de que no tenían pruebas que vincularan directamente al Gobierno de Siria o a Hezbulá con el atentado, sí reconocieron que el asesinato de Hariri "tenía un objetivo político" y que estas dos partes podrían tener un interés en su muerte.

Unión Europea reitera apoyo al Tribunal Especial para el Líbano

La Unión Europea insistió este martes en la necesidad de "luchar contra la impunidad y reforzar la rendición de cuentas" a nivel internacional tras hacerse pública la sentencia sobre el asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, sobre la cual confió en que "se cumpla de forma apropiada".

"La UE reitera la necesidad de lucha contra la impunidad y reforzar la rendición de cuentas y el Estado de derecho a nivel internacional. Confiamos en que la sentencia de hoy se cumpla de manera apropiada", declaró en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La UE reiteró también su apoyo al Tribunal Especial para el Líbano, el organismo que consideró hoy culpable a un miembro del grupo Hizbulá del asesinato de Hariri y a otras 21 personas, e instó a "todas las partes a cooperar completamente" con esta corte. "Subrayamos la importancia del compromiso continuado del Líbano con la implementación total de sus obligaciones internacionales", señaló el portavoz.

El club comunitario aboga, además, por una "investigación independiente y creíble" sobre la explosión que sacudió el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto, que hasta ahora ha dejado al menos 180 muertos. "La UE reafirma su fuerte asociación con el Líbano y sigue comprometida con su soberanía, integridad territorial, unidad e independencia política", concluyó el portavoz.

jov (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |