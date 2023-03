Síndrome posvacuna: los pacientes olvidados de la pandemia

En marzo de 2021, cuando el número de infecciones de covid-19 en Alemania aumentaba rápidamente, las peluquerías volvían a abrir y la campaña de vacunación avanzaba con dificultades, Sascha Schwartz esperaba ansioso su cita para la vacunación.

Como tantos alemanes, quería recuperar un pedacito de libertad con el pinchazo y hacer su pequeña aportación para tener la pandemia bajo control. Tenía 30 años en ese momento y describe al Sascha Schwartz de entonces de la siguiente manera: deportivo y activo, siempre de buen humor, una persona a la que le gustaba bailar en tantas bodas como fuera posible.

Eso cambió el 25 de marzo de 2021 al serle aplicada la vacuna de AstraZeneca. Desde entonces, nada ha sido igual para Sascha Schwartz. "Nunca había sentido una impotencia tan evidente como en los últimos dos años. Me siento atrapado en mi propio cuerpo y tengo la sensación de que ya no existo".

Lo que comenzó ese mismo día con fiebre alta, mareos y dolor de cabeza, se expande en una historia interminable de sufrimiento. Schwarz comenzó una lista, que hoy en día junta 96 síntomas en estos dos años. Lo peor es la niebla mental que, dice, le roba toda concentración. Leer un libro ha sido impensable para él desde entonces. "La sensación de vitalidad se ha perdido. Todo parece estar en un estado crepuscular, como si los estímulos ya no llegaran al cerebro y tuvieras electricidad en la cabeza".

Esperanza y recaídas

Una segunda dosis en junio de 2021, con la vacuna de BioNTech, trajo consigo la esperanza de regular los síntomas, pero solo empeoró las cosas. Cuando Schwartz, quien se ocupa profesionalmente de personas con enfermedades mentales y discapacitadas, las llevó de paseo poco tiempo después, sufrió un colapso. Desde entonces permanece en cama, completamente exhausto, y ha estado de baja laboral por enfermedad. "Tardé medio año en encontrar un inmunólogo que tomara en serio mis síntomas, y cuando lo logré, me eché a llorar en la sala de espera", dice Schwartz. "Antes me decían que todo era psicosomático, que la vacuna era segura, que eso no podía ser ".

El ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, ya se pronunció por que haya mejores mecanismos de detección de pacientes con síndrome posvacuna.

De acuerdo con la Ley de Protección contra Infecciones, el daño por vacunación es "la consecuencia sanitaria y financiera de un daño a la salud causado por la vacunación, que va más allá de una reacción habitual a la vacunación". A pregunta de DW, el Instituto Paul Ehrlich, institución federal de vacunas y biomedicina en Alemania, respondió:

"Se han reportado al Paul-Ehrlich-Institut un total de 333.492 casos sospechosos de efectos secundarios y 50.833 casos sospechosos de efectos secundarios graves desde el inicio de la campaña de vacunación hasta el 31 de octubre de 2022, incluso después de la inmunización primaria más las vacunas de refuerzo. La tasa de notificación fue de 1,78 por cada 1.000 dosis para todos los informes de casos sospechosos individuales y de 0,27 por cada 1.000 dosis de vacuna para los informes de casos sospechosos individuales graves.”

Falta empatía en la sociedad

Schwartz es uno de ellos. La clínica universitaria de Marburgo finalmente le diagnosticó hiperinflamación del sistema inmunológico como consecuencia de la vacunación. Parecía el ansiado boleto para salir finalmente de la estigmatización. Pero hasta el día de hoy ninguna terapia ha funcionado: doce semanas en psiquiatría han sido tan infructuosas como la rehabilitación que se enfoca en el movimiento.

Schwartz no quiere abandonarse a su destino. Fundó en Colonia un grupo de autoayuda para personas que han tenido problemas de salud graves después de vacunarse contra el coronavirus. El grupo ahora ha crecido a 70 personas, y los afectados se reúnen cada tercer miércoles del mes e intercambian ideas. Son los que pueden ir, porque para muchos esto es imposible pues permanecen en cama, dice Sascha Schwartz. Pero además, según él hay una gran falta de empatía por parte de la sociedad hacia los pacientes posvacunación. "Si publicamos algo, recibimos muchos mensajes de odio. A menudo se nos encasilla como opositores a las vacunas. ¡Es una locura!", dice.

Sascha Schwartz fundó un grupo de autoayuda para pacientes como él en su natal Colonia

Jördis Frommhold es la autoridad en Alemania cuando se trata de opinar acerca de las personas con síndrome posvacuna. La doctora en medicina interna y neumología es la autoridad alemana en enfermedades de larga duración, entre ellas, covid persistente. Ha tratado a miles de enfermos desde que comenzó la pandemia hace tres años.

¿Fue adecuada la estrategia contra la covid?

Cada vez más pacientes acuden a ella con efectos secundarios después de la vacunación. Uno de ellos se queja de dificultades para respirar y agotamiento total después de la segunda vacunación. Frommhold dice: "Los pacientes con el síndrome posvacuna son empujados constantemente a este rincón como negadores y teóricos de la conspiración. No se les toma en serio en absoluto".

En retrospectiva, ¿debió Alemania haber aplicado una estrategia de vacunación diferente? "No", enfatiza Jördis Frommhold. "El objetivo principal era poner fin a la pandemia y evitar circunstancias peores. No hay que olvidar que las unidades de cuidados intensivos estaban llenas y había que evitar que se produjera un alto número de muertes. Por eso era importante que muchas personas se vacunaran", dice la especialista. Desafortunadamente, cada vacunación trae consigo el riesgo de efectos secundarios.

"Como tuvimos una gran cantidad de dosis aplicadas, también tenemos una cantidad alta de pacientes con efectos secundarios de la vacunación, incluso si los porcentajes son bajos. De todos modos, es necesario ayudar ahora a estas personas".(ms)