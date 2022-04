Síndrome de Burnout - Cómo nos destruye el trabajo

¿De dónde viene esta presión por estar siempre ocupados? Se examina la influencia de la iglesia, de las monarquías, del colonialismo de los siglos XV y XVI y de la industrialización sobre el consumismo actual y la ética del trabajo común.

La respuesta de muchas empresas modernas al problema generalizado del síndrome de burnout es promover el "mindfulness" en el lugar de trabajo. Los sindicatos y la lucha por la justicia dejan paso a terapias y yoga en la oficina. Y, sin embargo, la mayoría de las personas desempleadas están incluso peor que las que tienen trabajo. ¿Cómo se entiende esto?

Tener en cuenta que la digitalización facilitará el trabajo de las personas y que la inteligencia artificial y las máquinas nos reemplazarán en el futuro como trabajadores tampoco parece estar funcionando, pues la prioridad de la automatización no es dar más libertad a las personas, sino hacer más eficientes los procesos productivos y así aumentar los beneficios.

Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de la vorágine de la adicción al trabajo y al consumismo y aprender a relajarnos?





