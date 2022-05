Rusos lanzan “masivas oleadas” de cohetes contra ferrocarril a 20 kilómetros de Polonia

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos

"Al hermano no se lo mata"

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a los periodistas que había ordenado el retiro de los símbolos rusos de la ciudad. "Al hermano no se lo mata. A la hermana no se la viola. Al amigo no se le destruye su país. Por eso hemos retirado hoy este monumento", afirmó. Otras estatuas correrían la la misma suerte.