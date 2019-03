Rusia vuelve a negar interferencias en elecciones de EE. UU.

El Kremlin volvió a refutar hoy (25.03.2019) toda injerencia en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, en reacción al informe del fiscal especial Robert Mueller que afirmó que los rusos llevaron a cabo acciones para influenciar el resultado de los comicios.

"No vimos el informe" de Mueller y "por lo tanto no podemos comentarlo", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Pero nuestra posición de principio (...) es sabida: nuestro país nunca interfirió en los asuntos internos de otros países, incluso de Estados Unidos", subrayó, Peskov, que denunció acusaciones "sin fundamento".

El ministro estadounidense de la Justicia, William Barr, dijo en un resumen publicado el domingo que el abogado especial Robert Mueller no había encontrado pruebas de colusión en su investigación, pero no había determinado si Trump obstruía la justicia al socavar las consultas que habían afectado a su presidencia.

"Una vergüenza"

"Los resultados de la investigación Mueller son una vergüenza para Estados Unidos y su élite política", declaró el senador ruso Alexei Pushkov. "Confirman que todas las acusaciones fueron inventadas", agregó.

Las conclusiones del informe permiten a Moscú y Washington, cuyas relaciones están en su nivel más bajo desde el fin de la Guerra Fría, "volver a empezar de cero en muchos asuntos", dijo por su lado el senador ruso Konstantin Kosachev, citado por la agencia de prensa RIA Novosti.

Trump se muestra despreocupado

Por otra parte, según señaló la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, Trump no tendría "ningún problema" con que se publicara el informe del fiscal especial Robert Mueller. "No pienso que el presidente tenga ningún problema con eso", dijo Sanders a la cadena NBC. "Él está más que contento con que todo este asunto se haga público porque sabe qué pasó y qué no pasó, y francamente todo Estados Unidos lo sabe ahora", añadió.

