Rusia reitera su apoyo a Maduro mientras Estados Unidos anuncia nuevas sanciones

"Los partidarios de Maduro que abusan o violan los derechos humanos, roban a los venezolanos o socavan la democracia de Venezuela no son bienvenidos en Estados Unidos", dijo el representante especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams. en rueda de prensa al anunciar las nuevas restricciones de visado este viernes (01.03.2019) desde el Departamento de Estado. Abrams no concretó ni el número ni las identidades de los nuevos sancionados, pero el organismo precisó después que se trata de 49 personas.

Paralelamente, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó en un comunicado de la congelación de los activos de seis mandos del Ejército venezolano "en respuesta a la violencia reprensible, las muertes trágicas y la quema innecesaria de alimentos y medicamentos destinados a venezolanos hambrientos y enfermos".

Se trata del mayor general Richard Jesús López Vargas; del comandante encargado del refuerzo de la seguridad en la frontera con Brasil, Jesús María Mantilla Oliveros; comandante de una unidad encargada por Maduro para reforzar la seguridad en la frontera con Brasil; de los jefes de Defensa en el estado de Bolívar, general Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey; así como el de Táchira, José Leonardo Noroño Torres. Además, fueron sancionados José Miguel Domínguez Ramírez, comisionado jefe de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en Táchira; y el coronel Cristhiam Abelardo Morales Zambrano, director de la PNB en ese estado. Además de congelar cualquier activo que puedan tener en Estados Unidos, las sanciones les prohíbe, toda transacción financiera con individuos o entidades estadounidenses.

Rusia seguirá apoyando a Maduro

"Rusia continuará ayudando a las autoridades de Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales, incluso mediante la concesión de ayuda humanitaria legítima", dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergéi Lavrov en una conferencia de prensa conjunta con Delcy Rodríguez. Tras reunirse con la vicepresidenta venezolana, el ministro ruso, dijo que el presidente Vladimir Putin expresó "apoyo y solidaridad para su colega y amigo" Maduro en el enfrentamiento político del país con la oposición, y consideró "inadmisible la politización" de la asistencia y estimó que esta cuestión debía solucionarse "a través de las prácticas internacionales

"Venezuela no necesita una intervención militar. Nuestro continente no necesita una intervención militar, ni de Estados Unidos ni de nadie. Necesitamos paz, estabilidad y tranquilidad", dijo por su parte Rodríguez, quien desveló que había intercambiado con Lavrov "información relevante" sobre una posible intervención estadounidense y aseguró que dichos planes "no son nuevos" y recuerdan a Siria, donde el presidente ruso, Vladímir Putin, evitó el derrocamiento del presidente Bachar al Asad por parte de Washington.

Rodríguez dio las gracias a Putin y al pueblo ruso por su apoyo "al gobierno constitucional y legítimo que preside Nicolás Maduro" y anunció una serie de medidas para reforzar, por orden de Maduro, la "asociación estratégica" con el Kremlin. Dijo que era el "momento oportuno" para ello dada la creciente cooperación con los mayores consorcios rusos, como la petrolera Rosneft y la gasística Gazprom. "Maduro ha instruido que la oficina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que se encuentra en Lisboa sea trasladada a Moscú. Europa no da garantías de respeto a nuestros activos", dijo por ejemplo Rodríguez, el representante venezolano de mayor rango que visita Rusia desde que el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente, el pasado 23 de enero.

lgc

