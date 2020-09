Rusia protesta ante "infundadas acusaciones" de Alemania por el caso Navalny

Moscú criticó el miércoles (09.09.2020) "las acusaciones infundadas y los ultimátum" de Alemania en torno al envenenamiento del opositor Alexei Navalny, y advirtió al embajador alemán, Géza Andreas von Geyr, de que cualquier rechazo de cooperar en el caso será considerado "una provocación grosera y hostil".

Berlín está haciendo un "uso obvio de la situación" para "desacreditar en la escena internacional" a Rusia, afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado tras convocar al embajador alemán. Según el texto, Moscú exigió que Berlín le proporcione "todos los datos médicos, incluidos los biomateriales, los resultados de los exámenes y las muestras de los test" de Navalny para que "especialistas [rusos] los estudien exhaustivamente y los verifiquen".

El embajador alemán en Moscú, Geza Andreas von Geyr, en una imagen de archivo.

"La ausencia de estos documentos sería considerada como un rechazo del gobierno federal alemán a establecer la verdad dentro de una investigación objetiva" sobre lo que le sucedió al principal opositor ruso, continuó el Ministerio. "Toda la responsabilidad de las consecuencias de tal política recaerá en el gobierno federal alemán y en sus aliados de la OTAN y de la Unión Europea", añade.

El diplomático alemán estuvo casi dos horas en la sede de la diplomacia rusa y la abandonó sin hacer declaraciones. La embajada de Alemania en Moscú defendió en un comunicado que es a Rusia a quien corresponde informar de lo sucedido con Navalni y que este caso no es un tema vinculado a la agenda de las relaciones bilaterales entre Alemania y Rusia.

Embajador alemán: es la OPAQ la que debe investigar

Según Andreas von Geyr, las autoridades alemanas ya informaron a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) del caso, y corresponderá a esta organización internacional velar por el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas.

El propio ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy a las autoridades alemanas de no haber respondido a las solicitudes de información sobre el caso formuladas por las autoridades rusas. "No estamos conformes con la reacción ante nuestras demandas legítimas de que se cumplan los compromisos intergubernamentales sobre ayuda legal, no nos satisface el tono inaceptable con que esta posición es transmitida", afirmó Lavrov durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo kazajo, Mukhtar Tleuberdi.

Posibles sanciones

Alexéi Navalni, principal opositor al Kremlin conocido por sus investigaciones anticorrupción y la organización de numerosas manifestaciones, recibe tratamiento desde el pasado día 22 en la clínica berlinesa de la Charité, pero todavía no ha hecho declaraciones después de salir del coma el lunes. Según los médicos alemanes que lo atienden, fue envenenado en Rusia por un agente neurotóxico de tipo Novichok.

Alemania y los países occidentales exhortaron al Kremlin a dar explicaciones sobre su situación y a llevar "urgentemente" ante la justicia a los autores del envenenamiento. La UE habló de posibles sanciones y Berlín indicó que no descarta congelar el proyecto de su gasoducto con Rusia, el Nord Stream 2. Rusia, por su parte, pone en duda esta versión y denuncia una "campaña de desinformación" para imponer nuevas sanciones.

lgc (afp/efe/reuters)