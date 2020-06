Rusia propone a Estados Unidos cooperación en el control de armas

Rusia ha pedido este sábado (20.06.2020) una reedición del tratado nuclear con Estados Unidos, antes de las conversaciones sobre el control de armas entre Washington y Moscú que comenzarán el lunes en Austria. Un acuerdo clave sobre armas nucleares expirará en febrero próximo y una nueva edición sería lo correcto y lógico, dijo el vicecanciller Sergéi Riabkov, citado en un informe de la agencia de noticias Interfax.

"Ofreceremos a los estadounidenses áreas específicas en las que podemos y debemos trabajar, pese a que Estados Unidos está cada vez más inmerso en la campaña" de las elecciones presidenciales, explicó a la agencia el diplomático ruso, quien se reunirá en la capital austríaca el lunes y el martes con el enviado especial de Washington para el Control de Armas, Marshall Billingslea.

El acuerdo nuevo START (o START III), vigente durante una década, limita los arsenales nucleares rusos y estadounidenses a 800 lanzadores y 1.550 cabezas nucleares de largo alcance desplegadas cada uno. Es el último acuerdo de control de armas nucleares que queda entre Estados Unidos y Rusia, enzarzados en un cruce de acusaciones sobre incumplimientos con otros acuerdos similares. Rusia sostiene que ahora mismo las dos partes no deben centrarse en acusaciones, sino "buscar un camino hacia delante" para no dejar al mundo sin acuerdo de control de armas entre las dos potencias.

"Nos centraremos en temas de diferente naturaleza y alcance, incluidas cuestiones técnicas y conceptuales", sostuvo Riabkov, pero Rusia también trasladará a Estados Unidos su malestar por sus "continuos intentos de acusarnos de violar o no cumplir plenamente con el control de armas y la no proliferación de armas de destrucción masiva", dijo. "No creemos que sus críticas sean justificadas. Nosotros tenemos bastantes quejas de ellos", añadió.

Moscú ha advertido reiteradamente sobre el peligro de una nueva carrera armamentista si el tratado no se renueva. En última instancia, todo depende de lo que decida el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, agrega el representante ruso. Estados Unidos ha dicho que sus acuerdos bilaterales de control de armas con Rusia están desactualizados y quiere que China sea incluida en cualquier acuerdo futuro sobre armas nucleares, incluso cuando Beijing ha dicho repetidamente que no está interesado en unirse.

El enviado especial de la presidencia estadounidense Billingslea viajará a Austria el lunes y el martes para discutir "temas mutuamente acordados relacionados con el futuro del control de armas" con el diputado ruso Ryabkov, anunció el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos. "Estados Unidos extendió una invitación abierta a la República Popular de China para unirse a estas discusiones, y dejó en claro la necesidad de que los tres países prosigan las negociaciones de control de armas de buena fe", dijo el Departamento de Estado estadounidense ayer.

lgc (dpa/efe/reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |