Rusia alerta contra futuros misiles de la OTAN en Alemania

El Kremlin anunció este jueves 11 de julio que estudiará medidas "sopesadas, coordinadas y eficaces" para contener a la OTAN, tras las decisiones en la cumbre de la Alianza en Washington, que "amenazan la seguridad" de Rusia.

"Todo esto requerirá de nuestra parte unas medidas de respuesta sopesadas, coordinadas y eficaces para contrarrestar a la OTAN", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en referencia, sobre todo, al apoyo recibido por Ucrania y al futuro despliegue de misiles de largo alcance en Alemania.

Se trata de "un eslabón en la cadena de escalada" de la OTAN y Estados Unidos hacia Rusia, afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, citado por la agencia rusa TASS. "Elaboraremos una respuesta principalmente militar a esto sin mostrar nervios ni emociones", aseguró, sin dar más detalles. La decisión de desplegar misiles en Alemania tiene como objetivo dañar la seguridad de Rusia, consideró Ryabkov.

La víspera, Estados Unidos y Alemania anunciaron, en una declaración conjunta en Washington, que comenzarían a desplegar capacidades de fuego de largo alcance en Alemania en 2026, para demostrar su compromiso con la OTAN y la defensa europea.

En una histórica cumbre en Washington, los países de la OTAN reforzaron su apoyo a Ucrania con el envío de aviones F-16, baterías de defensa antiaérea y reconociendo que Kiev está en un "camino irreversible" para ser miembro de la Alianza Atlántica.

"Constatamos que nuestros adversarios en Europa y Estados Unidos no son partidarios del diálogo. Y a juzgar por los documentos adoptados en la cumbre de la OTAN, no son partidarios de la paz", declaró Peskov a la prensa, estimando que la Alianza Atlántica "es un instrumento de confrontación y no de paz y seguridad".

"Desde el principio, hemos dicho que la integración de Ucrania a la OTAN suponía una amenaza inaceptable para nosotros (...) Ahora, vemos que la OTAN adopta un documento que dice que Ucrania se unirá definitivamente a la OTAN", lamentó Peskov.

