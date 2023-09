Rusia "no puede" confirmar reunión entre Putin y Kim Jong-un

El Kremlin no confirmó la celebración de una reunión entre Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, quien según Estados Unidos tiene previsto un viaje al extranjero para reunirse con el presidente ruso.

"No, no podemos, no tenemos nada que decir sobre este tema", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, interrogado por periodistas.

La Casa Blanca aseguró el lunes (4.09.2023) que el líder norcoreano tiene la intención de visitar Rusia para discutir con Putin la venta de armas norcoreanas para la guerra en Ucrania.

¿Suministro de armas norcoreanas a Rusia?

La semana pasada, la Casa Blanca dijo que Rusia ya mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para adquirir municiones y suministros para la campaña militar de Moscú en Ucrania.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que a pesar de sus negativas, Corea del Norte suministró el año pasado cohetes de infantería y misiles a Rusia que fueron utilizados por el grupo militar privado Wagner.

Corea del Norte, por su parte, aseguró que no ha exportado armas a Rusia durante la guerra en Ucrania, que no tiene planes de hacerlo, y que los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre transferencias de armas son un intento de manchar la imagen del país.

Watson dijo el lunes que Washington instó a los norcoreanos "a cesar sus negociaciones armamentísticas con Rusia y a cumplir los compromisos contraídos por Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia".

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, viajó en julio a Corea del Norte con la intención de adquirir municiones adicionales para la guerra, dijo.

¿Kim, otra vez, en Vladivostok?

Los viajes del líder norcoreano al extranjero son poco comunes. Además de sus viajes a Singapur y Vietnam en 2018 y 2019 para cumbres con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong-un realizó cuatro visitas a China. También se reunió con Putin en Vladivostok en 2019.

El diario The New York Times señaló recientemente que es probable que Kim se desplace este mes nuevamente a Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin. El periódico afirma que Putin quiere proyectiles de artillería y misiles antitanque de Corea del Norte, y que Kim podría incluso viajar a Moscú, pero eso es incierto.

Según los informes, Kim busca tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, así como ayuda alimentaria para su empobrecida nación.

ONU prohíbe los tratos de armas con Pyongyang

Un funcionario del Ministerio de Unificación de Seúl, que se ocupa de las relaciones intercoreanas, dijo que varios acontecimientos "indicaban" la creciente posibilidad de un acuerdo sobre armas entre Pyongyang y Moscú. "Cualquier forma de cooperación entre Corea del Norte y los países vecinos debe llevarse a cabo de una manera que no socave las normas internacionales y la paz", agregó.

La semana pasada, en las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Japón dijeron que cualquier acuerdo para aumentar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben los tratos de armas con Pyongyang y que Moscú había respaldado en su momento.

