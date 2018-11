Rusia no cree que relación con EE.UU. mejore tras elecciones

El Gobierno de Rusia descartó este miércoles (07.11.2018) que las maltrechas relaciones con Estados Unidos vayan a mejorar tras las elecciones de medio mandato realizadas el martes en la principal potencia económica y militar del planeta. Para el Kremlin, sin embargo, esto tampoco significa que las relaciones vayan a empeorar.

"Se puede suponer, con gran probabilidad, que en el horizonte no se vislumbrarán perspectivas halagüeñas para la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser consultado sobre qué impacto esperan las autoridades rusas de los comicios intermedios en Estados Unidos.

Peskov recalcó que eso no significa que Moscú no esté deseando continuar el diálogo con Washington, ya que en el mundo de hoy existen muchos problemas cuya solución requiere de la comunicación ruso-estadounidense. "Se trata de asuntos de estabilidad y el control de armas, cuestiones que no se van a desvanecer sin un diálogo", precisó.

Niegan injerencia en elecciones

Peskov agregó que "difícilmente sería posible que las relaciones sean más complejas porque ya son lo suficientemente complicadas”, y precisó que "a diferencia de lo que afirman esas fobias existentes en Estados Unidos, Rusia no ha interferido, no interfiere y no piensa interferir en los procesos electorales de ningún país del mundo, incluido Estados Unidos”.

La relación entre Moscú y Washington lleva tiempo muy tensa y Estados Unidos anunció hace poco que abandonará uno de los principales tratados de desarme nuclear firmados con Rusia a finales de los años 80, el INF. Las tensiones entre ambas potencias giran en torno a diversos temas, como la participación rusa en las guerras de Ucrania y Siria, los ataques con el agente tóxico Novichok atribuidos a Moscú y la presunta injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016.

DZC (EFE, dpa)

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? "Un competidor" El domingo (15.07.2018) Donald Trump y su esposa Melania llegaron a Helsinki para reunirse un día después con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin. Pocas horas antes del encuentro, Trump tuiteó: "¡Nuestra relación con Rusia NUNCA ha estado peor debido a muchos años de tonterías y estupideces de Estados Unidos…!". Previamente Trump había descrito a Putin como competidor.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Conversaciones bilaterales La cumbre en Helsinki es el primer gran encuentro bilateral entre Trump y Putin. Debido a varias disputas, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están más tensas que nunca. El 12 de julio Trump dijo sobre Putin: “Alguien me preguntó: ¿es un enemigo? No, no es mi enemigo. ¿Es un amigo? No, no lo conozco lo suficientemente bien”.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Primer encuentro Ha pasado casi medio año desde el primero encuentro entre ambos líderes en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo. “El Trump de la televisión se diferencia mucho de la persona real”, dijo Putin en aquel entonces y agregó: “Creo que hemos establecido relaciones personales”. El entonces ministro de RR.EE. de Estados Unidos señaló que la química entre ambos había sido “claramente buena”.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Putin sobre Trump: "Un personaje llamativo" Ya en su campaña preelectoral, en 2016, el ahora presidente estadounidense mencionó al jefe de Estado ruso: “Putin dijo que Donald Trump es un genio”. Preguntado al respecto, Putin aclaró en San Petersburgo: “Solo dije que Trump era un personaje llamativo. ¿Acaso no lo es?”.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Trump sobre Putin: "Muy inteligente" A finales de 2016, Trump tuiteó sobre Putin: “¡Siempre supe que era muy inteligente!” Un mes después, el presidente de EE.UU. dijo en una entrevista: “Si a Putin le cae bien Donald Trump, será una ganancia no una carga. No sé si me llevaré bien con Vladimir Putin. Espero que sí. Pero también puede ser que no”.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Tensiones Tras la intervención rusa en Ucrania en 2014, Estados Unidos impuso sanciones contra Rusia junto con sus aliados. Hasta ahora, Trump ha mantenido las sanciones. En septiembre de 2017 se le preguntó a Putin si estaba decepcionado de la victoria electoral de Trump. “No es mi novia; ni yo soy su novia ni su novio”, contestó.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Diferentes intereses Ambos países persiguen distintos intereses en la región del Medio Oriente. En Siria, Rusia apoya al presidente Al Asad. De su lado luchan soldados iraníes. Sin embargo, la presencia de Irán en Siria disgusta sobre todo a Israel, aliado tradicional de Estados Unidos en la región.

Trump y Putin: ¿qué opina el uno del otro? Cara a cara Al comienzo del encuentro bilateral de este lunes (16.07.2018), Trump dijo que esperaba poder establecer una “relación extraordinaria” con Putin. “Entenderse bien con Rusia es algo bueno, no malo”. Autor: Nermin Ismail



