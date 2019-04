Rusia niega que el informe Mueller demuestre su injerencia

La publicación de la versión censurada del informe del fiscal especial estadounidense Robert Mueller sobre la trama rusa no presenta pruebas argumentadas de que Rusia se entrometiese en las elecciones de Estados Unidos en 2016, declaró este viernes (19.04.2019) el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Tal y como está publicado, el informe Mueller no contiene ninguna información nueva, toda esta información de un modo u otro ya había sido publicada en diversos medios de prensa. Al igual que antes no presenta ninguna prueba argumentada de la presunta injerencia rusa en las elecciones", dijo. El funcionario señaló que Rusia, "al igual que antes", no acepta este tipo de acusaciones.

Peskov recordó que desde el principio la parte rusa advirtió que "hicieran lo que hicieran los investigadores, no hallarían injerencia alguna, porque no hubo tal injerencia". Según el portavoz del Kremlin, esta publicación es otra prueba más de ello.

"Lamentamos que documentos de este tipo influyan directamente en las relaciones ruso-estadounidenses, de por sí en mal estado", constató.

Mueller presentó las conclusiones de su investigación sobre la posible colusión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, en marzo pasado, pero solo este jueves se hizo pública una versión censurada del documento.

Trump calificó la investigación de Mueller como una cacería de brujas, mientras que el Gobierno de Rusia ha negado con insistencia cualquier acción de su parte para influir en el resultado de las elecciones estadounidenses.

