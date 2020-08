Rusia, lista para enviar una fuerza policial a Bielorrusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves (27.08.2020) en una entrevista con la televisión pública que Rusia está dispuesta a intervenir con fuerzas policiales en la vecina Bielorrusia si la situación se descontrola.

"Alexandr Grigórevich (patronímico de Lukashenko) me pidió formar un contingente de miembros de fuerzas del orden. Y lo hice. Pero acordamos también que este no será utilizado mientras la situación no se descontrole", dijo Putin en una entrevista con el canal "Rossia 1".

Putin subrayó que Rusia se comporta de manera mucho más moderada con respecto a Bielorrusia que los europeos y estadounidenses. Además, dijo que la situación parece estar normalizándose. (efe/reuters)