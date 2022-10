Rusia impedirá que buques con granos crucen el mar Negro sin su inspección

Rusia aseguró este lunes (31.10.2022) que el acuerdo para la exportación de grano ucraniano no puede continuar sin su participación y dijo que no permitirá que buques que no hayan sido inspeccionados por sus expertos atraviesen el mar Negro.

Así lo señaló su embajador ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad convocada por Moscú tras el ataque con drones contra su Flota del mar Negro y la posterior decisión de suspender el acuerdo que había sellado con Ucrania, la ONU y Turquía para facilitar la salida de cereal ucraniano.

Nebenzia acusó a Ucrania de usar este mecanismo con fines militares y dijo que su país no puede permitir el paso de buques que no haya inspeccionado, por lo que tendrá que tomar sus propias "medidas de control" si el tráfico continúa.

Intermediación turca

Las palabras de Nebenzia ocurren luego que los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y de Turquía, Hulusi Akar, conversaron sobre el acuerdo sin llegar a ningún nuevo convenio.

"Se discutieron asuntos relacionados con la suspensión por parte de Rusia de la implementación del acuerdo sobre la exportación de productos agrícolas de los puertos ucranianos", indica un escueto comunicado del departamento castrense ruso. Poco después, un comunicado del ministerio de Defensa turco informó de que Akar había transmitido a su homólogo ruso la "gran importancia de continuar con la iniciativa del cereal" para contribuir a mitigar la crisis alimentaria global.

Akar subrayó que todos los problemas se pueden solucionar con diálogo y cooperación e insistió en que los transportes de cereales son una actividad puramente humanitaria que debe mantenerse al margen de las condiciones de combate, señala la nota del ministerio turco. Dijo esperar de su colega que "evalúe de nuevo" la decisión de suspender la iniciativa.

Horas antes, el Kremlin avisó que la implementación del acuerdo de exportación de cereales de los puertos ucranianos tras el abandono de Rusia era arriesgado y peligroso. "Cuando Rusia habla de la imposibilidad de garantizar la seguridad de la navegación en estas zonas, un acuerdo de este tipo es poco factible y adquiere un carácter mucho más arriesgado, peligroso y sin garantías", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

mn (afp, efe, Reuters)