Rusia: entregar armas a Ucrania echa "leña al fuego" del conflicto

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió el miércoles (1.6.2022) sobre el envío de material bélico por parte de EE. UU. a Ucrania. "Estos suministros no favorecen en el liderazgo ucraniano el deseo de reanudar las conversaciones de paz. Consideramos que EEUU atiza las llamas con determinación y diligencia para combatir contra Rusia", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin añadió que Moscú desconfía de Kiev, al comentar las palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que no usaría los sistemas de lanzaderas múltiples para atacar territorio ruso. "No confiamos. Para confiar hay que tener la experiencia de promesas cumplidas. Lamentablemente, carecemos totalmente de esta experiencia", alegó.

Desconfianza hacia Ucrania

Peskov recordó que Zelenski prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en el Donbás, algo que no cumplió, y añadió que "los acuerdos de Minsk no se cumplieron por culpa de la parte ucraniana". "Por ello no contamos un suficiente crédito de confianza respecto a la parte ucraniana", recalcó.

Respecto al riesgo de que Ucrania utilice este nuevo armamento estadounidense para alcanzar territorio ruso, señaló que "nuestras entidades competentes, tanto el Ministerio de Defensa como la guardia fronteriza, ven los riesgos, los valoran sistemáticamente y toman las medidas correspondientes".

La víspera, Zelenski aseguró que Ucrania "no tiene la intención de atacar a Rusia", al comentar declaraciones de algunos medios estadounidenses de que los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) prometidos por Washington a Kiev podrían alcanzar territorio ruso. "No estamos interesados en Rusia, no combatimos en su territorio", añadió el mandatario ucraniano.

