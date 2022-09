Rusia endurece castigos a quienes deserten de las fuerzas armadas

El líder ruso Vladimir Putin firmó una ley que endurece las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar y que castigará la rendición voluntaria, la negativa a combatir o la deserción con hasta 15 años de prisión. Estas enmiendas del Código Penal, que habían sido votadas en el Parlamento esta semana, fueron publicadas este sábado (24.09.2022) en el portal legal del gobierno, por lo que entraron en vigor.

La ley establece penas de entre cinco y 15 años de cárcel según los diferentes grados de deserción y de duración, de acuerdo con el documento. La agencia oficial TASS asegura que el artículo 333 del Código Penal se complementa con una tercera parte, según la cual "la ausencia del lugar de servicio sin permiso, la deserción con armas, así como la deserción de un grupo durante la movilización o la ley marcial, en tiempo de guerra o en las condiciones de un conflicto armado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco años o hasta de quince años".

Además, de acuerdo con las enmiendas, por abandonar el lugar de servicio sin autorización, no presentarse a tiempo sin una buena razón por más de dos días (pero no más de diez) durante el período de movilización o ley marcial, el castigo es de hasta cinco años de prisión. Si la falta de comparecencia en tales condiciones excede los diez días (pero no más de un mes), la pena será de hasta siete años de prisión. Si un militar se ausenta por más de un mes, puede ser encarcelado por un período de cinco a diez años.

Penas por saquear

Además, si un militar elude sus funciones fingiendo enfermedad, automutilándose, falsificando documentos o recurriendo a otros engaños en las condiciones de movilización puede ser condenado a entre cinco y 10 años de prisión. La ley recoge además que quienes se rindan voluntariamente al enemigo enfrentarán una pena de prisión de entre tres y diez años. Habrá penas también para quienes saqueen.

Estos cambios legislativos se produjeron pocos días después de que Putin anunciara una movilización parcial para reforzar a su ejército que lucha en Ucrania. La orden de movilización, que atañe a unas 300.000 personas según las autoridades, suscitó preocupación entre numerosos rusos, y miles han optado por abandonar el país.

DZC (EFE, AFP)