Rusia convocará a reclutas por correo electrónico

Los avisos para prestar servicio militar obligatorio en el Ejército ruso ya no llegarán solo por carta, como hasta ahora, sino también por correo electrónico. Un mensaje de ese tipo se considerará entregado tan pronto como ingrese a la cuenta de correo de un ciudadano ruso en el portal Gosuslugi.

El aviso en papel solo se enviará por correo certificado, y valdrá como entregado aunque el destinatario se niegue a recibirlo. También habrá un registro unificado con datos provistos por oficinas estatales de Rusia. Las comisarías militares también deberían poder registrar a ciudadanos como reservistas sin que estos tengan que presentarse en persona.

La Duma de la Federación Rusa aprobó las enmiendas correspondientes a la ley "Sobre el reclutamiento y el servicio militar" el 11 de abril en segunda y tercera lectura. Para que entren en vigor, aún deben ser aprobadas por el Consejo de la Federación y luego firmadas por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Anteriormente las convocatorias se entregaban personalmente en la vivienda de los futuros conscriptos, explica a DW el abogado ruso de derechos humanos Ivan Pavlov. Pero el Estado ruso se dio cuenta de que ese procedimiento no funcionaba siempre, y que muchos podían evitar recibir esa carta. El llamado al servicio militar también es una forma de reclutar soldados para el Ejército. "Se los obliga a firmar contratos. Luego se los manda a la guerra”, dice Pavlov. Ahora será mucho más difícil escapar a un llamado al Ejército. "La única posibilidad sería abandonar el país lo más rápido posible”, explica, "pero para eso queda muy poco tiempo”.

Vladimir Zimiljyanski, del Estado Mayor de la Federación Rusa, explicó a fines de marzo que, supuestamente, cada vez más hombres desean ingresar al servicio por contrato de las Fuerzas Armadas. Los hombres a partir de los 18 años pueden firmar un contrato temporal para ganarse la vida en el Ejército. Entretanto, observadores notan que el Kremlin está promoviendo fuertemente el servicio militar por contrato. El portal Bloomberg informó que quiere reclutar a cerca de 400.000 soldados contratados para la guerra en Ucrania.

Sin derecho a créditos, viajes ni transacciones comerciales

Las reformas a la ley sobre reclutamiento prevén una serie de limitaciones para quienes no quieran presentarse en las comisarías militares. No podrán salir de la Federación Rusa a partir del día de la entrega. Luego de recibirlo, tienen 20 días para presentarse. Si un ciudadano no lo hace dentro de ese plazo, no obtendrá créditos, no podrá registrar un automóvil, un inmueble o una empresa, e incluso perderá su licencia de conducir. Esas medidas se describen en la ley como ”temporales”. Otra medida de este tipo puede ser la cancelación de las prestaciones sociales.

Los avisos para prestar servicio militar en Rusia pronto dejarán de ser enviados en forma de carta.

Según los autores del canal de Telegram "Mozhemobyasnit” (Podemos explicarlo), esas limitaciones llevaron a que "millones de rusos que abandonaron el país perdieran sus derechos”. Muchos de ellos no tenían una cuenta en Gosuslugi, no se enteraron de los avisos de reclutamiento y tampoco podían recibir cartas certificadas. "A pesar de eso, pierden el derecho a realizar transacciones con las propiedades que tienen en Rusia. No pueden vender su automóvil y tendrán dificultades al solicitar un pasaporte”, explica el canal.

Un registro para todos

El registro unificado estará basado en bancos de datos estatales, con informaciones como el domicilio, el número de identificación de impuestos, el teléfono o la licencia de conducir, que serán puestas a disposición del Ministerio de Defensa por otros ministerios y autoridades rusas, y también por universidades, empleadores y organizaciones. Un aviso de reclutamiento se considera como entregado una semana después de aparecer en el registro, si no pudo ser entregado de otra forma.

Zimiljyanski enfatizó que 700.000 jóvenes nacidos en 2006 ahora están registrados en el Ejército. Los observadores temen que se esté preparando una movilización masiva con los cambios a la ley. Sin embargo, Dmitri Peskov, portavoz de prensa del presidente ruso, afirmó recientemente en este contexto que la introducción de un registro unificado para conscriptos y las notificaciones digitales no tenían nada que ver con la movilización, sino que solo servían para registrarse en el Ejército. La convocatoria de primavera en Rusia va desde el 1 de abril hasta el 15 de julio y afecta a todos los rusos entre 18 y 27 años.

Ya se ha presentado a la Duma un proyecto de ley sobre el aumento gradual de la edad del servicio militar obligatorio, pero aún no se ha decidido su aplicación.

