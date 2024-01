Rusia cita a embajador francés tras muerte de mercenarios

El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador de Francia, Pierre Lévy, tras el anuncio del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la muerte de varias decenas de mercenarios franceses en Ucrania a consecuencia de un ataque del Ejército ruso.

"En vistas a la aniquilación por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia de una base temporal de combatientes extranjeros en Jarkov, entre los que había varias decenas de franceses, el Ministerio de Exteriores convocó al embajador de Francia", informó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, citada por Interfax.

La víspera el Ministerio de Defensa ruso informó que había atacado una base temporal de mercenarios extranjeros en el este de Ucrania, causando numerosas bajas. En total, a consecuencia del ataque habrían muerto más de 60 uniformados y otros 20 resultaron heridos, según la entidad militar rusa.

Frente a la información difundida por Rusia, Francia afirmó a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que el país europeo no tiene mercenarios en Ucrania. "Francia no tiene 'mercenarios' en Ucrania ni en ningún otro lugar, a diferencia de otros. Esto no es más que otra burda manipulación rusa. No debemos darle más importancia que a las anteriores o a las que seguramente vendrán", señaló la autoridad gala.

Defensa rusa ha condenado desde el principio de la contienda ucraniana la participación de mercenarios extranjeros en el conflicto y los ha calificado de "objetivos legítimos" del Ejército ruso.

mn (efe, Reuters)