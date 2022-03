++ Rusia ataca: FMI aprueba USD 1.400 millones en ayuda a Ucrania ++

Toda la información en Hora Central de Europa (CET por sus siglas en inglés).

07:33| Jefes diplomáticos de Ucrania y Rusia llegan a Turquía para negociar

Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmytro Kuleba, llegaron a Turquía para celebrar este jueves (10.03.2022) el primer encuentro de alto nivel entre ambos países desde el inicio del conflicto el 24 de febrero.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, llegó el 9 de marzo a Turquía para la reunión con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en el balneario turco de Antalya, donde serán recibidos por el ministro turco Mevlut Cavusoglu. Por su parte, el portavoz de la diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, indicó en la noche que Kuleba llegó a la ciudad turca "para conversaciones sobre que Rusia cese sus hostilidades y termine su guerra contra Ucrania". -afp

07:22| Gobernador de Sumy denuncia bombardeos en barrios de la ciudad

Aviones rusos bombardearon esta madrugada (10.03.2022) barrios residenciales de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, según ha denunciado el gobernador de la ciudad Dimitro Zhyvytsky.

Según el gobernador, el bombardeo se produjo sobre las 01.30 hora local (03.30 GMT) y afectó a una zona residencial y un gasoducto. Unos minutos después fueron bombardeadas otras zonas de las afueras de la capital y de la localidad de Bytytsia. El funcionario no informó hasta el momento de si se habían producido heridos o muerte de civiles. -efe

07:04| Rusia dice que denuncia que bombardeó un hospital infantil son "noticias falsas"

Rusia dijo este jueves (10.03.2022) que una denuncia ucraniana de que bombardeó un hospital infantil en Mariupol era una "noticia falsa" porque el edificio era un antiguo hospital de maternidad que las tropas habían tomado durante mucho tiempo.

"Así es como nacen las noticias falsas", dijo en Twitter Dmitry Polyanskiy, el primer representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas. Polyanskiy aseguró que Rusia había advertido el 7 de marzo que el hospital se había convertido en un objeto militar desde el cual los ucranianos estaban disparando. -reuters

07:03| EE.UU. calcula que hasta 6.000 soldados rusos han muerto en Ucrania

Estados Unidos calcula que hasta 6.000 soldados rusos, y un máximo de 4.000 ucranianos, pueden haber muerto en las dos primeras semanas de invasión de Ucrania, aseguró este miércoles una fuente oficial a la cadena televisiva CBS News.

La cifra de bajas en las filas de Rusia es muy superior a la que proporcionó apenas este martes el director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier, quien habló de entre 2.000 y 4.000 militares rusos fallecidos en combate, durante una audiencia ante el Congreso estadounidense. Sin embargo, el funcionario citado por CBS News, que pidió el anonimato, advirtió de que es difícil calcular la cifra de muertos en tiempo real, y que es posible que el número real ronde los 3.500, muchos menos que 6.000.

"(Es una cifra de víctimas) muy, muy significativa", afirmó el funcionario, que la comparó con las vidas perdidas en algunas batallas de la Segunda Guerra Mundial.-efe

05:43| Rio Tinto cortará todos sus lazos comerciales con empresas rusas

La empresa minera anglo-australiana Rio Tinto anunció este jueves (10.03.2022( que cortará todos los lazos comerciales con empresas rusas, uniéndose así a la repuesta de varios países y multinacionales a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Rio Tinto está en proceso de terminar todas las relaciones comerciales que tiene con cualquier empresa rusa", dice un escueto comunicado enviado a la agencia Efe por un portavoz de la minera, una de las mayores del mundo. Rio Tinto analiza con su equipo legal el futuro de su refinería de aluminio Alumina Queensland, situada en el nordeste australiano y en donde la minero-metarúrgica rusa Rusal, una de las empresas de aluminio más grande del mundo, tiene el 20 % de participación, según el diario Australian Financial Review. -efe

04:32| Congreso de EE. UU. da primer paso para aprobar presupuesto con USD 14.000 millones en ayuda para Ucrania

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde el miércoles (09.03.2022) en la noche a un nuevo presupuesto federal que incluye una ayuda de casi 14.000 millones de dólares para Ucrania, golpeada por la guerra.

El texto, que incluye un componente económico y humanitario, pero además armas y municiones para Kiev, debe ser votado ahora en el Senado antes de ser promulgado por el presidente Joe Biden. -afp

03:59| El Nikkei sube cerca del 4 % a media sesión por la caída del petróleo

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subió un 3,84 % al descanso de la media sesión, aliviado por la caída nocturna del precio del petróleo, después de que Ucrania abriera varios corredores humanitarios en acuerdo con Moscú.

Al descanso de las negociaciones de este jueves (10.03.2022), el Nikkei, el principal indicador del parqué tokiota, escalaba un 3,84 % o 950,32 puntos, hasta 25.667,85 enteros; mientras que el Topix, que agrupa a las firmas con mayor cotización, subía un 3,58 % o 62,94 puntos, hasta 1.821,83 unidades. -efe

03:34| España no descarta enviar más armas a Ucrania ante la "locura" de Putin

España no descarta enviar más armas a Ucrania ante la "locura" del presidente ruso, Vladimir Putin, y la imprevisible duración del conflicto bélico, ni tampoco incrementar la presencia de efectivos españoles en el flanco este de la OTAN, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación.

Lo que no van a hacer España ni la OTAN es enviar tropas a Ucrania porque no pertenece a la Alianza Atlántica, aunque "no la han abandonado ni la abandonarán", como se ha demostrado con las sanciones económicas sin precedentes a Rusia y el envío de material militar al país invadido, según ha afirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles. -efe

03:19| Conflicto Rusia-Ucrania coloca a crudo mexicano por encima de 100 dólares

La escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impulsado al crudo mexicano por encima de los 100 dólares y desde hace una semana no ha bajado de ese nivel, al que no llegaba desde 2013.

La mezcla mexicana de exportación (MME) se cotizó este miércoles (09.03.2022) en 105,97 dólares luego de que el martes había alcanzado los 119,62 dólares, informó Petróleos Mexicanos (PEMEX). La caída del crudo mexicano descendió un 11,41 %, o 13,65 dólares. Pero a pesar de esa baja en el precio, el barril mexicano ha estado de manera consistente por encima de los 100 dólares desde el 2 de marzo. -efe

03:16| Sony suspende operaciones de PlayStation en Rusia

Sony anunció este jueves (10.03.2022) que frenó los embarques de PlayStation a Rusia y suspendió las operaciones de la empresa de los juegos en línea en ese país, en el último castigo de una marca internacional a Rusia por la invasión de Ucrania.

"Sony Interactive Entertainment se une a la comunidad mundial en llamar a la paz en Ucrania", señaló un comunicado subido a la cuenta de Twitter de PlayStation. "Hemos suspendido todos los envíos de software y hardware, el lanzamiento de Gran Turismo 7 y las operaciones de la PlayStation Store en Rusia", agregó. -afp

03:04| La italiana ENI no firmará nuevos contratos para comprar petróleo ruso

La multinacional italiana de energía ENI no firmará nuevos contratos para la compra de petróleo de Rusia, según recogen este miércoles (09.03.2022) los medios.

"ENI ha suspendido la suscripción de nuevos contratos para la adquisición de petróleo y productos derivados del petróleo desde Rusia" indica la multinacional en un comunicado en el que además afirma que operará en "pleno cumplimiento de las disposiciones de las instituciones europeas y nacionales". -efe

02:57| Bolsas de Tokio y Hong Kong suben ante conversaciones entre Rusia y Ucrania

Las bolsas de Tokio y Hong Kong abrieron el jueves (10.03.2022) con fuertes alzas ante la expectativa de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en su primer diálogo de alto nivel desde el inicio del conflicto.

El índice Nikkei 225 subió 3% o 741,59 puntos a 25.459,12, mientras que el índice Topix, más amplio, subió 3,04% o 53,45 puntos a 1.812,34. En Hong Kong, el índice Hang Seng subió 2,32% o 478,86 puntos a 21.106,57. En China, el Índice Compuesto Shanghái subió 1,71% mientras que el Índice Compuesto Shenzhen creció 2,33%. -afp

02:41| Turquía albergará encuentro de jefes diplomáticos de Ucrania y Rusia

Turquía recibirá el jueves (10.03.2022) a los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania para su primer encuentro directo desde el inicio de la ofensiva rusa.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, llegó el miércoles a Turquía para la reunión con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, en el balneario turco de Antalya, donde serán recibidos por el ministro turco Mevlut Cavusoglu. El presidente del país anfitrión, Recep Tayyip Erdogan, quien ha intentado mediar en el conflicto, destacó el miércoles que su país "puede hablar al mismo tiempo con Ucrania y Rusia". -afp

02:30| Embajador de Alemania en Nicaragua pide a Putin detener la guerra

El embajador de Alemania en Nicaragua, Christoph Bundscherer, pidió este miércoles (09.03.2022) al presidente de Rusia, Vladímir Putin, detener la guerra contra el pueblo de Ucrania, que calificó como "un crimen contra la humanidad".

"Presidente Putin: detenga esa guerra, no podrá ganarla. El mundo libre está unido contra usted, al igual que estuvo unido contra (Adolf) Hitler en 1945. Estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por esto", señaló el diplomático, al participar en una ceremonia denominada "Unidos por Ucrania", promovida por la Embajada de Francia en Nicaragua. -efe

02:08 | Zelenski: unos 35.000 civiles son evacuados de ciudades ucranianas

Al menos 35.000 personas civiles fueron evacuadas este miércoles (09.03.2022) de ciudades ucranianas asediadas por topas rusas, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Dijo en un mensaje de video que tres corredores humanitarios permitieron la evacuación de pobladores de las ciudades de Sumy y Enerhodar y zonas en las afueras de la capital Kiev. -afp

01:47| EE.UU. advierte que Rusia podría usar armas químicas o biológicas en Ucrania

Estados Unidos advirtió este miércoles (09.03.2022) que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una presunta amenaza en el país que, aseguró, es "falsa".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, lanzó esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania. "Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas, y que China parece haber respaldado esa propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania", escribió Psaki en su cuenta oficial de Twitter. -efe

01:02| Hay millones de personas vulnerables en peligro en Ucrania, advierten ONG

Millones de personas adulto-mayores y con discapacidades que no pudieron huir de Ucrania a raíz de la invasión rusa corren un "alto riesgo" y necesitan protección, advirtió el jueves (10.03.2022) Disasters Emergency Committee (DEC), una coalición de oenegés humanitarias británicas.

Más de dos millones de personas han huido de Ucrania en los últimos días en busca de seguridad, pero las personas mayores y discapacitadas corren el riesgo de quedarse sin atención y apoyo, advirtió DEC, estimando que más de 7 millones de personas en Ucrania tienen 60 años o más. Según el foro europeo de la discapacidad, hay en Ucrania 2,7 millones de personas discapacitadas. -afp

00:51| Diplomáticos europeos muestran apoyo a Ucrania en Nicaragua, aliada de Rusia

Diplomáticos europeos expresaron este miércoles (09.03.2022) desde Managua su solidaridad con Ucrania ante la invasión de Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin es aliado político del mandatario Daniel Ortega en Nicaragua.

"Estamos aquí para manifestar y mostrar ese apoyo y esa unidad alrededor de principios básicos de soberanía, de autodeterminación, contra la injerencia en los asuntos internos de otro país, como es el caso de Ucrania", dijo el embajador francés, Brieuc Pont, en cuya residencia se realizó una ceremonia de apoyo. -afp

00:47| Bombardeo ruso de hospital pediátrico de Ucrania provoca indignación global

El bombardeo de un hospital pediátrico del puerto ucraniano de Mariúpol, sitiado por las tropas rusas, provocó este jueves (10.03.2022) un clamor de indignación global.

El ataque, que según las autoridades locales dejó 17 personas adultas heridas, se produjo la víspera de la primera reunión de negociación de alto nivel entre los dos países desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Un responsable regional precisó que las personas heridas son todas trabajadores del hospital pediátrico y que "no hay ningún niño" entre ellos ni ningún fallecido en el ataque. -afp

00:16| Borrell: China podría jugar un papel importante en la solución de la guerra

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles (09.03.2022) que China podría jugar, si quisiera, "un papel importante" en la solución de la guerra, ya que "nadie tiene más influencia sobre Rusia" y para Ucrania "no sería una mala solución".

En una entrevista en el programa "El Objetivo" de La Sexta, Borrell ha asegurado que el conflicto continuará mientras no se llegue a una solución diplomática, "que no se encuentra cerca" en estos momentos, y que la reunión del 10 de marzo en Turquía de los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, "es un primer paso". -efe

00:08| OIEA denuncia corte de datos desde centrales nucleares en Ucrania

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denunció este jueves (10.03.2022) el corte de la transmisión de datos a distancia de sus sistemas de vigilancia en las centrales de Chernóbil y Zaporozhie, ambas controladas por fuerzas militares rusas.

En un comunicado, el director general del OIEA, Rafael Grossi, se mostró "preocupado por la repentina interrupción de estos flujos de datos a la sede del OIEA en Viena". En ambas instalaciones hay grandes cantidades de material nuclear en forma de combustible nuclear gastado o fresco, además de otros tipos de material atómico. -efe

00:06| Reino Unido llama al G7 a prohibir la importación de petróleo ruso

El Reino Unido instó este miércoles (09.03.2022) a todos los países del G7 a "poner fin al uso del petróleo y gas rusos", como hizo junto con Estados Unidos, en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Putin debe fracasar", declaró la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, durante una visita a Estados Unidos. "En nuestra respuesta" a la invasión rusa de Ucrania, "debemos redoblar nuestras sanciones", dijo en rueda de prensa, junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken. -afp

00:05| El FMI aprueba 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania

La junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles (09.03.2022) el desembolso de 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania, para "mitigar el impacto económico" que está teniendo la guerra en el país.

La cantidad aprobada por el Fondo encaja con la solicitada por el Gobierno ucraniano y servirá para "hacer frente a necesidades de financiación urgentes", indicó el FMI en un comunicado. -efe

00:04| Más de 1.200 civiles mueren en ciudad ucraniana de Mariúpol

Un total de 1.207 civiles de Mariúpol murieron desde el inicio, hace nueve días, del asedio ruso de este estratégico puerto de Ucrania, indicó este miércoles (09.03.2022) la Alcaldía de la ciudad.

"Nueve días. Nueve días de bloqueo de Mariúpol (...). Nueve días - 1.207 civiles muertos. Nueve días de genocidio de la población civil", afirmó la Alcaldía en un mensaje en Telegram, junto a un video con declaraciones del alcalde, unas horas después de que los bombardeos rusos destruyeran un hospital pediátrico de la ciudad.

00:03| EE. UU. rechaza definitivamente transferir aviones de combate polacos a Ucrania

Estados Unidos rechazó definitivamente la propuesta de Polonia de entregar aviones Mig-29 al Ejército estadounidense para después proporcionárselos a Ucrania, anunció este miércoles (09.03.2022) el Pentágono.

Los servicios de inteligencia creen que la transferencia de aviones MiG-29 a Ucrania "podría conducir a una reacción rusa significativa que aumentaría la perspectiva de una escalada militar con la OTAN", declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby, en rueda de prensa. -afp

00:02| Ayuda financiera, crucial para que los servicios sigan funcionando en Ucrania

Las ayudas humanitarias y de seguridad fluyen conforme empeora la crisis en Ucrania, pero el apoyo económico también es vital para que el Gobierno siga funcionando.

"La economía está colapsando", dijo Adnan Mazarei, del Institute for International Economics, un grupo de estudio basado en Washington. Mientras Kiev no pueda recolectar impuestos, "es absolutamente crucial que la comunidad internacional provea una asistencia rápida no solo con fines humanitarios, sino para mantener algunas funciones básicas del gobierno", detalló. -afp

00:01| Bolsas recuperan terreno y el petróleo se derrumba tras días de alza

Wall Street y las bolsas europeas repuntaron con fuerza este miércoles (09.03.2022), mientras que el petróleo cayó fuertemente, tras un gesto de apertura diplomática del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en medio de la guerra en su país.

La bolsa de Nueva York terminó con un fuerte repunte, su mejor jornada en lo que va del año, impulsada por una brutal caída de los precios del petróleo provocada por las declaraciones de Zelenski. En la campana de cierre, el Dow Jones subió 2,00% a 33.285,09 puntos, el Nasdaq 3,59% a 13.255,55 unidades, y el S&P 500 2,57% a 4.277,86. En tanto en Europa, los parqués de Fráncfort y París registraron alzas de 7,9% y 7,1% respectivamente, en un movimiento de busca de oportunidades después de varias sesiones en baja. -afp

00:00| Lacalle Pou se muestra predispuesto a recibir personas ucranianas

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este miércoles (09.03.2022) que está predispuesto a que el país suramericano reciba personas refugiadas ucranianas, aunque aclaró que aún no habló sobre esa posibilidad con ningún organismo.

"Uruguay ha tenido históricamente los brazos abiertos en ese sentido", dijo a la prensa el mandatario durante un encuentro en la ciudad de Carmelo, en el suroeste del territorio, donde participó de un acto en el que se colocó la piedra fundamental para dar inicio a las obras de un nuevo aeropuerto internacional. -efe

ama (efe, afp, ap, reuters, la prensa)