Rusia anunció que emplazará misiles S-400 en Crimea

Rusia emplazará una nueva división de misiles antiaéreos S-400 en la península de Crimea, informó este miércoles (28.11.2018) un portavoz militar ruso. "Próximamente el nuevo sistema de misiles entrará en servicio", declaró a la agencia Interfax el coronel Vadim Astafiev, portavoz de la circunscripción militar Sur.

Explicó que la división de misiles S-400 que será emplazada en Crimea ha realizado las primeras prácticas de tiro en un polígono situado en la región de Ástrajan, en el sur del país. Con anterioridad las autoridades rusas habían informado de que tres divisiones de misiles S-400 garantizaban la seguridad del espacio aéreo de la península, anexionada por Rusia en 2014.

Los sistemas de misiles S-400 pueden abatir simultáneamente varios objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros y a una altura de hasta 30 kilómetros. El anuncio del emplazamiento de nuevos misiles se produce en medio de la crisis creada por el apresamiento de tres buques de la Armada ucraniana por guardacostas rusos en la zona de estrecho de Kerch y la detención de 24 marinos ucranianos.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de Rusia acusa a los tres buques de violar sus aguas territoriales cerca de Crimea, de desoír las demandas de los guardacostas rusos de detenerse y de apuntar con sus armas contra las lanchas rusas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció este martes una "burda violación" del derecho internacional por parte de los barcos ucranianos y aseguró que los guardacostas rusos están dispuestos a "ofrecer explicaciones adicionales" sobre lo ocurrido en la zona del estrecho de Kerch, que une el mar Negro y el de Azov.

En Kiev temen que los marineros puedan ser condenados a varios años de cárcel, ya que el delito es "grave", aunque también aventuran que su suerte dependerá de las consultas "al más alto nivel" que mantengan en un futuro Putin y el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que podrían optar por un canje.

El incidente del Kerch podría frustrar la anunciada reunión en Buenos Aires, durante la cumbre del G20, entre el presidente ruso y su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Quizá no tenga la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tenga la reunión. No me gusta esa agresión (rusa contra Ucrania). No quiero esa agresión en absoluto", dijo Trump en una entrevista publicada ayer por el diario The Washington Post. (EFE)