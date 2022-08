Rushdie está con respiración artificial y podría perder un ojo

El escritor británico Salman Rushdie (75), condenado a muerte hace más de 30 años por una fatua del líder religioso iraní Jomeini, está conectado a respiración artificial y podría perder un ojo tras ser apuñalado varias veces el viernes en un evento literario en el estado de Nueva York. "Las noticias no son buenas", declaró la madrugada de este sábado (13.08.2022) su agente, Andrew Wylie, a The New York Times.

"Salman probablemente perderá un ojo, los nervios de su brazo fueron seccionados y su hígado fue apuñalado y está dañado", precisó Wylie. Poco antes de esta declaración, la Policía del estado de Nueva York reveló que el escritor había sido ingresado en el Hospital Eire, en Pensilvania, donde Rushdie "seguía en el quirófano” seis horas después del ataque, lo que da idea de la gravedad de su estado.

La policía detuvo de inmediato al agresor, a quien identificó como Hadi Matar, hombre de 24 años originario de Fairfield, Nueva Jersey, sin detallar sus motivaciones. Rushdie fue apuñalado en el cuello y el abdomen, señaló la policía. Varios asistentes al evento se abalanzaron sobre el agresor antes de que lo detuviera un agente presente en el lugar. Un doctor administró primeros auxilios al escritor antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El hombre que atacó a Rushdie fue detenido por un policía que se encontraba en el lugar de la agresión.

Diario iraní felicita al atacante

"El país y el mundo fueron testigos de un ataque reprensible contra el escritor Salman Rushdie. Este acto de violencia es horroroso. Todos en la administración Biden-Harris rezamos para que se recupere pronto", indicó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. También reaccionaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que sostuvo que el escritor "encarna la libertad y la lucha contra el oscurantismo”, y el secretario general de la ONU, António Guterres, que se declaró "horrorizado” por lo sucedido.

En 1988, Rushdie -ateo y firme defensor de la libertad de expresión- publicó "Los versos satánicos", un libro que provocó indignación en el mundo musulmán, por el cual el líder revolucionario iraní, el ayatola Ruhollah Jomeini, emitió una fatua (decreto religioso) pidiendo la muerte del escritor. En Teherán, precisamente, el principal diario ultraconservador, Kayhan, felicitó este sábado al agresor. "Felicitaciones a este hombre valiente y consciente que atacó al apóstata y depravado Salman Rushdie en Nueva York", dice el periódico. "Besemos las manos del que desgarró el cuello del enemigo de Dios con un cuchillo”, agrega el artículo.

DZC (EFE, AFP)