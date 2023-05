¿Ruptura consumada? Hinchas del PSG piden la salida de un suspendido Messi

La relación del París Saint-Germain con Lionel Messi está a punto de terminar tras dos años decepcionantes, después de que el campeón francés decidiera suspender al siete veces Balón de Oro por realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita para realizar la promoción del país en sus redes sociales, el objetivo del viaje de Messi y su familia a Riad.

La decisión tomada el martes por el club de suspender al argentino "varios días" marca probablemente el final de su historia con el PSG, equipo con cual tiene contrato hasta el 30 de junio. ¿Se volverá a ver a Messi en un partido de la Ligue 1 francesa, una vez la ruptura parece a día de hoy consumada?

Durante el tiempo de ese procedimiento disciplinario, el siete veces Balón de Oro, que se perdió el entrenamiento del lunes sin el aval de la dirección, "no puede entrenar, no puede jugar y no cobrará" su salario, según una fuente conocedora del dosier. Varios medios afirman que la suspensión es por dos semanas, una duración que el club prefirió no confirmar este miércoles (03.05.2023).

Hinchas piden su salida

Los hinchas del PSG, en particular sus ultras, están especialmente molestos tras la última derrota ante el Lorient (3-1). Protestaron el lunes en el centro de entrenamiento del club, el Camp des Loges, y este miércoles alrededor de 300 hinchas acudieron a mostrar su enfado contra la cúpula del PSG y Leo Messi frente a la sede del club en Boulougne-Billancourt.

"¡Estamos hartos de mercenarios!", "¡Hay que echar a Messi!", "¡Hay que echar a Nasser (Al Khelaifi, el presidente del club)!" o "¡Dirección, dimisión!" fueron algunos de los gritos más escuchados.

Los hinchas del PSG piden la dimisión de la cúpula del club.

¿Por dónde pasa el futuro de Messi?

Según el periódico Mundo Deportivo, el Barcelona está a la espera de la aprobación por LaLiga de su "plan de viabilidad", donde figuran las renovaciones de Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso y Sergi Roberto, así como el regreso de Messi.

Pero para inscribir a esos jugadores sin superar el límite salarial, el Barça debe aún reducir sus gastos en 200 millones de euros.

Por otra parte, suena igualmente la tentativa de juntar a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo en la liga saudita y hacer de ello una vitrina para la promoción de una candidatura de Arabia Saudita a la organización de un Mundial en los próximos años: el reto es de envergadura pero parece al alcance del músculo económico del país del Golfo.

Al margen, varios medios evocaron estos últimos días la existencia de una oferta estratosférica del Al-Hilal, cifrada en 400 millones de euros (sobre 442 millones de dólares) al año para atraer al siete veces Balón de Oro.

En febrero, un responsable cercano al dosier afirmó a la AFP, bajo anonimato, que Arabia buscaba establecer colaboraciones en paralelo con Messi para apoyar su candidatura a la organización de una Copa del Mundo. Una candidatura conjunta con Egipto y Grecia para el Mundial 2030 es evocada desde hace meses pero aún no se ha oficializado.

Una tercera hipótesis que suena con menos fuerza entre los rumores de traspaso, pero existente, presentaría un nuevo reto para Messi en el Inter de Miami, en Florida, en un campeonato norteamericano de larga tradición como destino de grandes estrellas sudamericanas en los epílogos de sus carreras.

EE (AFP, EFE)